Pratik hamsi tava tarifi: Kızarmış hamsi tava nasıl yapılır?

Avlanma yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasının ardından sofralarımızda görmeye başladığımız balıkların en çok tercih edileni elbette ki hamsi tavadır. Dilerseniz misafirlerinize dilerseniz ev halkına yapabileceğiniz hamsi tava için en pratik tarifi verdiğimiz haberimize mutlaka göz atmalısınız. İşte hamsi tava için gerekli malzemeler ve yapımı…

15 Nisan'da başlayan av yasağı ile birlikte balığa hasret kalan sofralarımız, yasağın 1 Eylül'de bitmesiyle birlikte yeniden şenlenecek. Balık severlerin en çok tercih ettiği yemeklerden biri olan hamsi tava ise bu hasreti bitirmek için iyi başlangıç olacaktır. Hamsi tava hem lezzeti hem de vereceğimiz tarif ile pratikliği sayesinde birçok masaya konuk olacak. İşte hamsi tava için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

HAMSİ TAVA MALZEMELERİ

-Hamsi (İstediğiniz miktarda)

-Mısır unu

-Sıvı yağ

-Tuz

HAMSİ TAVA TARİFİ

Öncelikle balıklarınızın içini temizleyip iyice yıkayın. Temizlerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kafalarını kopartıyor olmanız. Daha sonra bir kabın içine aldığınız hamsileri tuzlayın.

Geniş bir tabağın içine mısır ununu koyun. Hamsileri dilerseniz tek tek dilerseniz de tamamen açıp üst üste iki taneyi yapıştırarak mısır ununa bulayın. Balık tavası ya da kızartma tavasında kızdırdığınız sıvı yağın üzerine dizdiğiniz hamsilerin her iki tarafını da kızartın.

Kızaran hamsileri servis tabağına alın.

Afiyet olsun.