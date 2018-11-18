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Scarlet, son dönem gerek dekorasyonu gerek kullandığı tabaklarla gerçekten emek verilen bir yer olarak kendini ayrıştırıyor. En sevdiğim tarafı, etlerin doğal taş üzerinde servis edilmesi… Ailece gidilebilecek bir yer, aynı zamanda üst katındaki özel odalarda ortamdan soyutlanarak da bir akşam yemeği yeme şansınız da mevcut… Favorilerim, brezilya döneri, Et sushi, Asado (Dana kaburga), Lokum ve Dana Havyar dedikleri ilik… Kendilerine has menülerinde başka yerde deneyimleyemeyeceğiniz lezzetler mevcut…

Menülerine yeni ilave ettikleri Brezilya usulü Dana Kafes meşe odunlarıyla, iste, yavaş ateşte 2 gün boyunca pişiyor ve is tadını alıyor. Kendine gelmesi için de 1 gün dolapta bekletiliyor. Demiglas ve ilikli soslarla karıştırılıp fırında pişirilip, servis ediliyor. Menüye yeni ilave ettikleri Steak Kavurma ise 28 gün dinlendirilmiş etlerden ince yaprak stilinde doğrayarak etin kendi suyu ve yağı ile kavruluyor. Denediğim aroması yoğun keyifli etlerden biriydi. Eti biraz da makarnalarla karıştırıyorlar. Dana kaburgalı ravioli'yi de denemenizi tavsiye ederim…

Türkiye'nin en genç ustalarından Süleyman Dilek, ete olan hakimiyeti ile çok keyifli bir menü yapmış. Sunumları da son derece başarılı diyebilirim. Özellikle etinizin nasıl pişmesini istiyorsanız o şekilde servis ediyorlar. Scarlet, haftasonu için alternatif olabilir…