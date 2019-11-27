Tepsi mantısı nasıl yapılır? Tepsi mantısı tarifi ve gereken malzemeler…

Tepsi mantısı nasıl yapılır? Tepsi mantısı tarifi ve gereken malzemeler…

Tepsi mantısı, fırında kızarmış nefis bir mantıdır. Kıtır kıtır bir mantı yapabilmek istiyorsanız haberimizde yer alan tarifi siz de evinizde uygulayın. İşte tepsi mantısı tarifi ve gereken malzemeler...

TEPSİ MANTISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamuru için;

150 gram buğday unu

1 adet yumurta

½ su bardağı su

İç harç için;

100 gram kıyma

Yarım soğan

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Sosu için ;

150 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı kekik

1 orta kase yoğurt

1 diş sarımsak

TEPSİ MANTISI TARİFİ

Un, yumurta ve suyu bir kapta karıştırın, kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Elde edilen hamuru dinlenmesi için bir süre kenara alın Hamur dinlenirken, kıyma, soğan, tuz ve karabiberi karıştırarak iç harcı hazır hale getirin.

Dinlenen hamuru merdane ile açın. Açtığınız hamuru kare kare kesin. Kesilen karelerin üzerine bir sıkımlık iç harç koyun. Kareleri kayık şeklinde kapatın ve iç harcı gözükecek şekilde tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35 dakika pişirin. Tereyağını kızdırıp içine pul biber ekleyerek sos hazırlayın. Fırından çıkan mantıya önce yağ sosunu dökün, ardından kekik ve sumak serpin. Mantınızı sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.