Turp kaç kalori? Turpun besin değerleri ve kalorisi

Turp içerdiği vitamin, mineral ve liflerle tam bir sağlık deposudur. İzotiyosiyanatlar, turplardaki en güçlü bileşiklerdir. Bu antioksidanlar kalp sağlığını destekler ve kanserle mücadeleye ve diyabet tedavisine yardımcı olabilir. Ayrıca turplardaki lif içeriği sindirim sağlığını artırırken kilo vermenize yardımcı olabilir. Peki, turp kaç kaloridir? İşte turpun besin değerleri…
TURP KAÇ KALORİDİR: 100 gram turp yaklaşık 16 kaloridir.
TURPUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram turpta aşağıdakiler bulunur:
Su: 95.27 g
Enerji: 16 kcal
Protein: 0.68 g
Toplam: 0.1 g
Karbonhidrat: 3.4 g
Lif: 1.6 g
Toplam şeker: 1.86 g
Kalsiyum: 25 mg
Demir: 0.34 mg
Magnezyum: 10 mg
Fosfor: 20 mg
Potasyum: 233 mg
Sodyum: 39 mg
Çinko: 0.28 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 14.8 mg
Tiamin: 0.01 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 0.25 mg
B-6 Vitamini: 0.07 mg
Folat, DFE: 25 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini: 7 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 1.3 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.05 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg