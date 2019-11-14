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Turp kaç kalori? Turpun besin değerleri ve kalorisi
Turp kaç kalori? Turpun besin değerleri ve kalorisi
Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de turptur. Peki, turp kaç kaloridir? 100 gram turpun kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...
Sozcu.com.tr
Gurme 14 Kasım 2019 - 11:46

Turp içerdiği vitamin, mineral ve liflerle tam bir sağlık deposudur. İzotiyosiyanatlar, turplardaki en güçlü bileşiklerdir. Bu antioksidanlar kalp sağlığını destekler ve kanserle mücadeleye ve diyabet tedavisine yardımcı olabilir. Ayrıca turplardaki lif içeriği sindirim sağlığını artırırken kilo vermenize yardımcı olabilir. Peki, turp kaç kaloridir? İşte turpun besin değerleri…

TURP KAÇ KALORİDİR: 100 gram turp yaklaşık 16 kaloridir.

TURPUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram turpta aşağıdakiler bulunur:

Su: 95.27 g
Enerji: 16 kcal
Protein: 0.68 g
Toplam: 0.1 g
Karbonhidrat: 3.4 g
Lif: 1.6 g
Toplam şeker: 1.86 g
Kalsiyum: 25 mg
Demir: 0.34 mg
Magnezyum: 10 mg
Fosfor: 20 mg
Potasyum: 233 mg
Sodyum: 39 mg
Çinko: 0.28 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 14.8 mg
Tiamin: 0.01 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 0.25 mg
B-6 Vitamini: 0.07 mg
Folat, DFE: 25 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini: 7 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 1.3 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.05 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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Son güncelleme: 11:47 - 14.11.2019
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