Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de vanilyadır. Peki, 100 gram vanilya kaç kaloridir? Vanilyanın kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Salepgiller (Orchidaceae) ailesinden şifa kaynağı özelliğinde bir bitki olan vanilya, yaklaşık 20 santimetre boylarındaki meyveleri olan bir bitkidir. Yaprakları sapsız ve yassıdır. Yaklaşık 150 türü olan vanilya, Ekvatorun Pasifik kıyıları, Meksika, Madagaskar, Cava, Antiller ve daha birçok yerde yetişebilmektedir. Özellikle tatlılara hoş tat vermesi ve içeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde besleyici bir bitki olmasının yanında; bazı araştırmalar, iştahı bastıran özellikleri nedeniyle vanilyayı bir kilo kaybı yardımcısı olarak gösterdi . Bu bitkinin ekstraktının kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu, vücudunuzu ve metabolizmanızı daha verimli hale getirdiği ve kilo verme hedeflerini etkili bir şekilde desteklediği bilinmektedir. Peki, vanilya kaç kalori? Vanilyanın besin değerleri ve kalorisi…

VANİLYA KAÇ KALORİ?

100 gram vanilya yaklaşık 288 kaloridir.

VANİLYANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram vanilyada aşağıdakiler bulunur:

Su [g] 52,58

Enerji [kcal] 288

Enerji [kJ] 1205

Protein [g] 0,06

Toplam yağ: 0,06 g

Kül [g] 0.26

Karbonhidrat, farkla [g] 12.65

Şeker: 12.65 g

Kalsiyum, Ca [mg] 11

Demir, Fe [mg] 0.12

Magnezyum, Mg [mg] 12

Fosfor, P [mg] 6

Potasyum, K [mg] 148

Sodyum, Na [mg] 9

Çinko, Zn [mg] 0.11

Bakır, Cu [mg] 0.07

Manganez, Mn [mg] 0.23

Tiamin [mg] 0.01

Riboflavin [mg] 0.1

Niasin [mg] 0.43

Pantotenik asit [mg] 0.04

B-6 Vitamini [mg] 0.03

Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 0.01

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış [g] 0.01

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 0

Alkol, etil [g] 34,4