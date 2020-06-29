‘Yeni normal’ için yenilikler

Corona virüsü salgınında yeni normale geçilmesiyle birlikte mekanlar da yenilikler yaptı.

Corona virüsü salgınınde 1 Haziran’da yeni normal sürece geçilmesiyle birlikte mekanlar da bir bir kapılarını açtı. Bu süreçte yeni normale adapte olmak için yenilikler de yapıldı. Kozmonot Bomonti de yenilik yapan mekanlar arasında yer aldı.



Mekanda hijyen kurallarının yer aldığı kurallar sergileniyor, kapı girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor, tüm masalarda dezanfektan bulunuyor, menülerini temassızlığı esas alarak QR sistemi kullanılıyor, masalar arasında 1 metre 50 cm mesafe bulunuyor, misafilere maske veriliyor, tek kullanımlık servis araçları sunuluyor. Mekan, yeni normal düzene göre misafir sayısını 108 ile sınırlı tutuyor.