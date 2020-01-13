Yoğurt kaç kalori? Yoğurdun besin değerleri ve kalorisi

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de yoğurttur. Peki, yoğurt kaç kaloridir? 100 gram yoğurdun kalori miktarı ve yoğurdun besin değerleri haberimizde...

Yoğurt, dünya çapında en popüler fermente süt ürünlerinden biridir ve sağlıklı bir gıda olarak yaygın bir şekilde tüketilir. Yoğurt iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Ayrıca magnezyum, potasyum ve çinko gibi diğer mineraller bakımından zengindir. Bunlara ilaveten B (B1, B2, B3, B6, B9 ve B12), A ve E vitaminlerini içerir. Peki, temel beslenmenin ötesinde birçok sağlık yararına sahip olan yoğurt kaç kaloridir? İşte yoğurdun besin değerleri…

YOĞURT KAÇ KALORİDİR: 100 gram yoğurt yaklaşık 73 kaloridir.

YOĞURDUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram yoğurtta aşağıdakiler bulunur:

Su: 83,56 g

Enerji: 73 kcal

Protein: 9.95 g

Toplam yağ: 1.92 g

Karbonhidrat: 3.94 g

Lif: 0 g

Toplam şeker: 3,56 g

Kalsiyum: 115 mg

Demir: 0.04 mg

Magnezyum: 11 mg

Fosfor: 137 mg

Potasyum: 141 mg

Sodyum: 34 mg

Çinko: 0.6 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0.8 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.23 mg

Niasin: 0.2 mg

B-6 Vitamini: 0,06 mg

Folat, DFE: 12 µg

B-12 Vitamini: 0.52 µg

A Vitamini, RAE: 90 µg

A Vitamini, İÜ: 309 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.04 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0.2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 1.23 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.49 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0,06 g

Kolesterol: 10 mg

Kafein: 0 mg