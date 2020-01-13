Yoğurt kaç kalori? Yoğurdun besin değerleri ve kalorisi

Yoğurt, dünya çapında en popüler fermente süt ürünlerinden biridir ve sağlıklı bir gıda olarak yaygın bir şekilde tüketilir. Yoğurt iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Ayrıca magnezyum, potasyum ve çinko gibi diğer mineraller bakımından zengindir. Bunlara ilaveten B (B1, B2, B3, B6, B9 ve B12), A ve E vitaminlerini içerir. Peki, temel beslenmenin ötesinde birçok sağlık yararına sahip olan yoğurt kaç kaloridir? İşte yoğurdun besin değerleri…
YOĞURT KAÇ KALORİDİR: 100 gram yoğurt yaklaşık 73 kaloridir.
YOĞURDUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram yoğurtta aşağıdakiler bulunur:
Su: 83,56 g
Enerji: 73 kcal
Protein: 9.95 g
Toplam yağ: 1.92 g
Karbonhidrat: 3.94 g
Lif: 0 g
Toplam şeker: 3,56 g
Kalsiyum: 115 mg
Demir: 0.04 mg
Magnezyum: 11 mg
Fosfor: 137 mg
Potasyum: 141 mg
Sodyum: 34 mg
Çinko: 0.6 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0.8 mg
Tiamin: 0.04 mg
Riboflavin: 0.23 mg
Niasin: 0.2 mg
B-6 Vitamini: 0,06 mg
Folat, DFE: 12 µg
B-12 Vitamini: 0.52 µg
A Vitamini, RAE: 90 µg
A Vitamini, İÜ: 309 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.04 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0.2 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 1.23 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.49 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0,06 g
Kolesterol: 10 mg
Kafein: 0 mg