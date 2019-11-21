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Zerdeçal kaç kalori? Zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi 3szcu
Zerdeçal kaç kalori? Zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi 3szcu
Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de zerdeçaldır. İşte zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 21 Kasım 2019 - 13:13

Zencefil çok sayıda önemli vitamin ve mineral içermektedir. Ayrıca, birçok benzersiz sağlık yararı kanıtlanmış olan güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşik olan gingerol içerir. Peki, zerdeçal kaç kaloridir? Zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi…

ZERDEÇAL KAÇ KALORİDİR: 100 gram zerdeçal yaklaşık 354 kcal’dır.

ZERDEÇALIN BESİN DEĞERLERİ

100 g zerdeçalın aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 354 kcal
Karbonhidrat: 64.9 g
Protein: 7.83 g
Lif: 21.2 g
Toplam şeker: 3.21 g
Kalsiyum: 183 mg
Demir: 41.4 mg
Magnezyum: 13.0 mg
Fosfor: 18.1 mg
Potasyum: 2525 mg
Sodyum: 38 mg
Toplam yağ: 9.88 g
Doymuş yağ: 3.12 g
Trans yağ: 0 g
Doymamış yağ: 2.18 g
Tekli doymamış yağ: 1.66 g
Kolesterol: 0 mg
A vitamini: 0 IU
C vitamini: 25.9 mg

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Son güncelleme: 13:17 - 21.11.2019