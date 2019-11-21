Zerdeçal kaç kalori? Zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi 3szcu

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de zerdeçaldır. İşte zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi...