Zerdeçal kaç kalori? Zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi 3szcu
Zencefil çok sayıda önemli vitamin ve mineral içermektedir. Ayrıca, birçok benzersiz sağlık yararı kanıtlanmış olan güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşik olan gingerol içerir. Peki, zerdeçal kaç kaloridir? Zerdeçalın besin değerleri ve kalorisi…
ZERDEÇAL KAÇ KALORİDİR: 100 gram zerdeçal yaklaşık 354 kcal’dır.
ZERDEÇALIN BESİN DEĞERLERİ
100 g zerdeçalın aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 354 kcal
Karbonhidrat: 64.9 g
Protein: 7.83 g
Lif: 21.2 g
Toplam şeker: 3.21 g
Kalsiyum: 183 mg
Demir: 41.4 mg
Magnezyum: 13.0 mg
Fosfor: 18.1 mg
Potasyum: 2525 mg
Sodyum: 38 mg
Toplam yağ: 9.88 g
Doymuş yağ: 3.12 g
Trans yağ: 0 g
Doymamış yağ: 2.18 g
Tekli doymamış yağ: 1.66 g
Kolesterol: 0 mg
A vitamini: 0 IU
C vitamini: 25.9 mg