Zeytinyağı kaç kalori? Zeytinyağının besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de zeytinyağıdır. İşte zeytinyağının besin değerleri ve kalorisi...

Zeytinyağının yaklaşık % 14’ü doymuş yağ iken, % 11’i omega-6 ve omega-3 yağ asitleri gibi çoklu doymamışlardır. Ancak zeytinyağındaki baskın yağ asidi, oleik asit adı verilen ve toplam yağ içeriğinin % 73’ünü oluşturan tekli doymamış bir yağdır.

Tekli doymamış yağlar bakımından zengin olduğu için kanımızdaki kötü kolesterol seviyesini düşürmede yardımcı olur. Sızma zeytinyağı en yüksek seviyede antioksidan polifenol ve oleik asit içerir. Bu nedenle diğer bitkisel yağlara kıyasla daha sağlıklı bir seçenektir. Peki, zeytinyağı kaç kaloridir? Zeytinyağının besin değerleri ve kalorisi…

ZEYTİNYAĞI KAÇ KALORİDİR: 100 gram zeytinyağı yaklaşık 884 kcal’dır.

ZEYTİNYAĞININ BESİN DEĞERLERİ

100 g zeytinyağında aşağıdakiler bulunur:

Su: 0

Enerji: 884 kcal

Protein: 0 g

Toplam lipit (yağ): 100 g

Karbonhidrat: 0 g

Lif: 0 g

Toplam şekerler: 0 g

Kalsiyum: 1 mg

Demir: 0,56 mg

Magnezyum: 0 mg

Fosfor: 0 mg

Potasyum: 1 mg

Sodyum: 2 mg

Çinko: 0 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0 mg

Riboflavin: 0 mg

Niasin: 0 mg

B-6 Vitamini: 0 mg

Folat, DFE: 0 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 0 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 14.35 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 60.2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 13.81 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 72.96 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 10.52 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg