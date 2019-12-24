Alın kırışıklıkları için maske tarifleri…

Alın kırışıklıkları sadece yaşlanma belirtilerinden biri değildir. Bazen genetik etmenler ve aşırı mimik kullanımı alındaki çizgilerin erken yaşta oluşmasına neden olabilir. Her sabah aynaya baktığınızda alnınızdaki o çizgileri görmek enerjinizi düşürebilir ve özgüveninizin kırılmasına neden olabilir.İşte alın kırışıklıklarına karşı savaş açmanıza yardımcı olacak harika iki maske tarifi...

Cilt herkes için önemlidir ve ona iyi bakmanız gereklidir. Cildinizin temizliğine önem vererek ve sağlıklı besinler tüketerek bakımın en önemli kısmını tamamlayabilirsiniz. Dışarıdan uygulayacağınız maskeler de cildinizi besler, korur ve küçük çizgilerin görünümlerini azaltır ayrıca oluşumlarını durdurmaya yardımcı olur. Bu maskeler hem doğaldır hem de oldukça uygun maliyete sahiptir. İşte alın kırışıklıkları için bazı doğal maske tarifleri…

ZEYTİNYAĞI, BAL VE VAZELİN MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı vazelin.

Yapılışı;

İlk olarak vazelinin yumuşamasını sağlayın. Ardından diğer malzemeleri ilave ederek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Karışım katılaşıncaya kadar oda sıcaklığında bekleyin. Hazırlamış olduğunuz bu kremi alnınıza sürerek masaj yapın. Cildinizi temizlemeden her akşam alnınıza dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın.

ZEYTİNYAĞ VE KAKAO MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı kakao

Yapılışı;



İki malzemeyi karıştırın ve kremsi bir kıvam almasını sağlayın. Alnınıza sürün ve 20-25 dakika beklettikten sonra soğuk su ile alnınızı yıkayın. Bu uygulamayı haftada 1-2 kere uygulayarak etkili sonuçlar alabilirsiniz.