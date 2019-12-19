Cilt beyazlatan zerdeçal maskesi nasıl yapılır? Zerdeçal maskesi tarifi…

Eski zamanlardan günümüze zerdeçal tıbbi ve güzellik amaçlı kullanılan harika bir baharattır. Çorba ve köri yemeklerine parlak sarı rengini veren zerdeçal aynı zaman da mükemmel bir cilt bakım ürünüdür. Hintli kadınlar tarafından cilt beyazlatıcı olarak kullanılan zerdeçal cilt sorunlarını da ortadan kaldırır. işte zerdeçal maskesi ile cilt beyazlatma tarifi…

Zerdeçal yüz maskesi olarak kullandığınızda cildinizi güzelleştirir ve iyileştirir. Sivilce, siyah nokta ve kırışıklıklarla savaşmaya yardımcı olabilecek güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Ten rengini aydınlatmak için kullanılan maskelerden biridir. Yağlı ciltlerden kuru cilde kadar her cilt tipinde kullanıma uygun olan zerdeçal, içerisinde bulunan çok sayıda antioksidandan ve antibakteriyel özelliklerinden yararlanılabilir. Göz çevresinde kullanıldığında kırışıklık ve koyu halkaların görünümünü azaltır. Ayrıca egzama ve sedef hastalığı için kullanılan doğal bir ilaçtır. İşte zerdeçal maskesi tarifi…

ZERDEÇAL MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

¼ çay kaşığı zerdeçal tozu

2 yemek kaşığı un veya mısır nişastası

1 tatlı kaşığı bal

Yağlı ciltler için:1/4 bardak yoğurt, 3-4 damla limon suyu

Kuru ciltler için: 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, badem yağı veya zeytinyağı

Hazırlanışı;

1.Un ve zerdeçalı birlikte karıştırın. Ardından balı ekleyin.

2.Yağlı cildiniz varsa limon suyu ekleyin ve karıştırın kremsi bir macun oluncaya dek karıştırmaya devam edin. İsteğinize göre yoğurt ilave edin.

3.Kuru cildiniz varsa yavaşça yağı ekleyin ve iyice karıştırın.

4.Maskeyi yüzünüze ve boynunuza uygulayın.

5.15-20 dakika kurumasını bekleyin ve ılık su ile yıkayın.