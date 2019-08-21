Cilt kırışıklıkları nasıl giderilir? Cilt kırışıklıklarına ne iyi gelir?

Cilt kırışıkları çoğumuzun yaşadığı ve yaşayacağı sorunlardan biridir. Özellikle kadınlar bu konuda hassas olsa da erkekler de yaşanan bu kırışıklıklardan mutlu değildir. Estetik açıdan iyi bir görünüm vermeyen kırışıklıklar yüzümüzü daha yorgun, cansız veya sert gösterebilirler. Peki bizi mutsuz eden kırışıklıklarda nasıl kurtulabiliriz? Cilt kırışıklıklarına ne iyi gelir?

Herkes genç ve canlı bir cilde sahip olmak ister ama cilde gereken önemi herkes vermez. Cilt zamanla elastikiyetini kaybeder ve ciltte kırışıklıklar ve sarkmalar oluşabilir. Son günlerde kırışıklıklar için kullanılan birçok estetik yöntemler olsa da bitkisel ürünler kullanmaktan vazgeçmeyenlerin sayısı oldukça fazladır. Yıllar geçse bile genç gözükmek isteyenlerin ilk olarak sağlıklı beslenmesi çok büyük önem taşır. Yalnızca cildi yaşlanmaya karşı korumak için değil sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak için antioksidan ve antienflamatuvar özeliklere sahip besinler tüketilmelidir. Uyku düzeni, egzersizler ve stresten uzak bir yaşam cilt sağlığı için oldukça önemlidir.

CİLT KIRIŞIKLIKLARINA NE İYİ GELİR?

Pahalı markaların kimyasal içerikli pek çok ürünü bulunmaktadır. Cilt kırışıklıklarından muzdarip pek çok kişi bu ürünlerden yararlanmaya çalışsa da maliyetli olmasının yanı sıra kullanımı bırakıldığında etkisini bırakan ürünlerdir. Bitkisel çözümlerle hem maliyetli hem de güvenilir yöntemlerle bu çizgilere savaş açabilirsiniz. İşte o yöntemler…

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI İLE KIRIŞIKLIK GİDERME

Yüksek miktarda E vitamini içeren üzüm çekirdeği yağı ayrıca mükemmel bir antioksidan özelliğe sahiptir. Omega 3, Omega6 ve Omega 9 yağ asitlerini içermektedir. Cildin sağlıklı ve canlı görünmesinde etkili bir yağdır. Cilt kırışıklıklarına iyi gelen bu yağ göz çevresi kırışıklıklarına da faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Cildin ihtiyacı olan nemi sağlayarak cildin parlamasını ve kırışıklıkların gözle görülür derecede yok olmasını sağlamaktadır.

ZENCEFİL İLE KIRIŞIKLIKLARI GİDERME

Zencefil etkili bir antioksidan özelliğe sahiptir. Cildin yenilenmesini ve ölü derilerden arınmasını sağlar. Zencefil cilde uygulandığında kırışık oluşumunu engeller ve oluşan ince çizgilerin onarılmasını sağlar. Cildin gerilmesini ve toparlanmasını hızlandırır. Cildin elastikiyetinin kuvvetlenmesini ve kolojen seviyesinin artmasını sağlar. Bir çorba kaşığı bal ve bir miktar zencefili karıştırarak her gün düzenli bir şeklide cildinize uygulayabilirsiniz.