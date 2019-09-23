Doğal diş beyazlatma yöntemleri… Evde dişler nasıl beyazlatılır?

Diş sağlığının önemi oldukça büyüktür. Sağlıklı dişler daha kaliteli bir hayat yaşamamızı sağlar. Diş ve diş eti sorunları hayatımızda pek çoğumuzun başına gelmiştir. Çekilmez sıkıntılar yaşatmasının yanı sıra tedavi edilmediğinde daha kötü bir hal almaya başlar. Peki Doğal diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Evde dişler nasıl beyazlatılır?

Diş sağlığını korumak için başta beslenmemize dikkat ederek aynı zamanda diş temizliğine de önem vermeliyiz. Sağlıksız, sararmış ve çürük dişler estetik açıdan hoş görünmezken ayrıca kötü bir ağız kokusuna neden olabilir. Peki diş beyazlatmak için evde neler yapılabilir?

Diş çürüklerine sebebiyet vermemek için dişleri mutlaka günde 2 defa fırçalamamız gerekmektedir. Dişlerinizin sağlıklı ve bembeyaz olmasını istiyorsanız bunun için seçebileceğiniz birçok ürün var. Bununla birlikte çoğu diş beyazlatıcıların içerisinde mutlaka kimyasallar bulunmaktadır. Daha beyaz dişlere sahip olmak istiyor ancak kimyasallardan kaçınmak istiyorsanız hem doğal hem de güvenilir birçok seçenek bulunmaktadır.

DİŞLERİN SARI GÖRÜNMESİNE NEDEN OLAN NEDİR?

Dişlerin matlaşmasına, parlak ve beyaz ışıltısını kaybetmesine neden olan birçok faktör vardır. Bazı yiyecekler dişlerin dış tabakasının lekelenmesini, dişlerin sararması ve plak oluşmasına neden olurlar. Bu renk değişiklikleri düzenli diş temizliği ve diş beyazlatıcı yöntemler ile sağlanmaktadır. Doğal malzemeler ile bembeyaz dişlere sahip olmak istiyorsanız bazı yöntemler uygulayabilirsiniz. Evde dişler nasıl beyazlatılır? İşte doğal yollarla evde diş beyazlatma yöntemleri;

LİMON VE KABARTMA TOZU İLE GELEN BEYAZLIK

Bir paket kabartma tozunu açın ve bir kaba koyun içerisine yarım limonu sıkarak iyice karıştırın. Dişlerinizi bu karışımla 2-3 dakika nazikçe fırçalayın ve ağzınızı çalkalayın.

ELMA SİRKESİ VE KABARTMA TOZU MUCİZESİ

Bir kabın içerisine bir miktar kabarta tozu ilave edin. Sirke ekleyerek macun kıvamı almasını sağlayın. Bu karışım ile dişlerinizi ayda 1-2 defa fırçalayabilirsiniz.