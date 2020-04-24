Doğumdan sonra korse ne kadar takılmalı?

Hamilelik boyunca anne adayları duygusal, fiziksel ve hormonel birçok değişiklik sürecine girerler. Gebelik sırasında fazla kilo alımı önerilmese de pek çok anne adayı aşırı kilo alabilir. Özellikle sezaryen doğum yapan anne adayları doğum sonrası karın bölgelerinin yeniden toparlanması ve sıkılaşması için hemen korse kullanımına ihtiyacı duyarlar. İşte korse kullanım süresi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Karın bölgesinde gebeliğin etkisi ve kilo alımı nedeniyle artan büyüme, çatlamalara hatta sarkmalara neden olabilir. Bu bölgenin toparlanması ve eski haline geri dönebilmesi epey bir çaba gerektirir. Gebelik süresince görevini fazlasıyla yapan kaslar kendini bırakır ve gevşemeye başlar. Kasların kendini toparlayabilmesi için emziren annelerin beslenmelerine dikkat edip, egzersizlerin yanı sıra korse kullanımı ile bu sürecin hızlanmasına destek sağlayabilirler. Ancak doğum sonrası korse kullanımının aşırıya kaçması kasların zamanla çalışmasını önleyerek kaslarda zayıflamaya yol açabilir. Aynı zamanda alerjik reaksiyonlara neden olabileceği gibi sezaryen doğum sonrası iyileşme sürecini yavaşlatabilir. Bu nedenle doğru bir korse ile korsenin doğru zamanda kullanılması oldukça önemlidir.

DOĞUM SONRASI NE ZAMAN VE NASIL BİR KORSE KULLANILMALI?

Doğum sonrası kullanılan korselerin vücudu şekillendirme amaçlı tasarlanan korseler olmalıdır. Annenin ihtiyacı doğrultusunda bel, kalça ve karın bölgesine uygun korseler doktor tarafından önerilmelidir.

Doğum sonrası hemen korse kullanımı doğru değildir. Normal doğumda vücudun toparlanması için 1-2 gün geçmesi ve doktorun önerdiği günlerde takılması önerilir. Sezaryen doğumdan sonrası ise dikişlerin alınmış olması ve en az 2-3 haftanın geçmiş olması gerekir.

DOĞUM SONRASI KORSEYİ NE KADAR SÜRE TAKMALIYIZ?

Bu süreçte yalnızca korse kullanımı yeterli olmayacaktır. Kasların güçlenmesi ve vücudun toparlanabilmesi için egzersiz yapılmalı vitamin mineral ve proteinden zengin beslenerek emzirme sürecini de sağlıklı bir şekilde geçirmek gerekir. Doktorunuzun onayına göre 6 haftaya kadar günün belli saatlerinde korse takılmalı ve akşamları yatarken mutlaka çıkarılmalıdır. Uzun süre korse kullanmak hem kan dolaşımında sorunlar yaşamasına, bel ağrılarına, iç organların zarar görmesine ve hareketlerde kısıtlanma sorunlarına yol açabilir.