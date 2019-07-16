Evde pratik saç maskesi önerileri.. İşte kolay saç maskesi tarifleri

Saçlarınız yaz mevsiminde güneşin zararlı ışıkları ve saç boyaları ile genellikle solgun ve kuru bir yapıya bürünür. Sürekli yapılan fön ve saç düzleştiricileri de saçları matlaştırarak saçların yanmasını ve sağlıksız bir şekilde uzamasını sağlar. Saçlarınızı ihtiyacı olan neme kavuşturmak için saç maskelerinden yardım alabilirsiniz. İşte evde yapabileceğiniz pratk saç maskesi tarifleri...

Saçlarında tıpkı cilt gibi bakıma ve beslenmeye ihtiyacı vardır. Evde yapağınız pratik saç maskeleri saçlarınıza yeni bir görünüm vererek saçınızı size geri kazandıracaktır. Hani saçlarımızı bir türlü uzatamamaktan dert yanarız ya saatlerce kuaför salonlarında zaman kaybederek sıkıcı saç kaynakları ile paramızı boşa harcarız işte tam da bunları önlemek adına doğal ve pratik maskeler uygulayabiliriz.

Yaz mevsiminde plaja gittiğimizde güneşin, havuzun ve denizin saçınıza verdiği zararlar çok büyüktür. Bunları önlemek için ister saçınızı güneş altında küçük bir şalla şık bir hale getirin isterseniz az miktar zeytinyağını saçınıza uygulayarak havuz ve denizin saçınıza vereceği zararları minimuma indirebilirsiniz. Yıpranmış saçlar ne yaparsak yapalım bir türlü şekle girmez ve bizi ayna karşısında uğraştırır durur. Kuaföre gitmeden evde yapacağımız pratik maskeler biz bu dertlerden kurtarmaya yardımcı olacaktır. Bir kadın için sağlıklı saçlar son derece önemlidir çünkü iyi bir görünüm için saçımız ve saç şeklimiz büyük önem taşır. Parlak ve sağlıklı saçlar size canlı ve genç bir görünüm kazandırabilir. Böylelikle daha havalı ve hoş gözükebilirsiniz. Saçlarımız için evde pratik ne tür maskeler yapabiliriz bir göz atalım;

ZEYTİNYAĞLI İLE PRATİK SAÇ MASKESİ TARİFİ

Bu harika maske saçların nemlenmesine aynı zamanda yumuşacık ve parıl parıl parlamasını sağlayacaktır.

Malzemeler;

-İki adet yumurta

-6 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Evde sıklıkla kullanmadığımız bir kap içerisinde iki malzemeyi homojen bir kıvam alana kadar çırpalım ve saç diplerinden saç uçlarına kadar sürüp bone ile saçlarımızı kapatalım. 20 dakika beklettikten sonra saçlarımızı bol su ile yıkayalım.



MUZLA PRATİK SAÇ MASKESİ TARİFİ

Zamanla yıpranmış saçlarınızın bakım ve onarımını sağlayarak güçlü bir şeklide uzamasına yardımcı olacaktır.

Malzemeler;

-1 adet muz

-2 çay kaşığı badem yağı

Yapılışı;

Muzu çatalla ezerek içine badem yağını ekleyip çırpın. Saç köklerinizden başlayarak tüm saçlarınıza elinizle masaj yaparak yedirebilirsiniz. Bu maskeyi 10 dakika bekletip bol su ile durulayınız.