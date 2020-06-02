Fit bir vücuda sahip olmak ve sağlığınızı korumak için illa spor salonuna gitmeniz gerekmiyor. Eğlenceli ve etkili egzersizleri evinizde de rahatlıkla deneyebilirsiniz. İşte evde spor yapacaklara 5 yağ yakıcı egzersiz önerisi...

Özellikle evde kalmak durumunda olduğumuz bugünlerde yemek yeme isteği sürekli tetiklese de artık kilo aldırıcı atıştırmalıklardan ve buzdolabından uzak durmak için sizi motive edecek harika egzersiz önerilerini denemenizde fayda bulunur.

Evde kendi başınıza yaptığınız egzersizlerle de spor salonuna gitmişçesine vücudunuzu şekillendirebilirsiniz. Ancak burada en önemli nokta yaptığınız egzersizleri düzenli yapmak ve günden güne tempoyu arttırmaktır. Başlangıçta 20-25 tekrar ile başlayıp giderek bu sayıyı arttırmalısınız. Böylelikle kaslarınız yavaş yavaş spora alışır ve hareketleri daha kolay yapabilirsiniz.

Her gün kendinize zaman ayırın ve vücudunuzdaki fazla yağın biriktiği sorunlu bölgelere ağırlık vererek egzersiz yapın. Şimdi vereceğimiz 5 yağ yakıcı hareketle kendinize bir egzersiz programı oluşturabilirsiniz. İşte etkili bir şekilde yağ yakmanızı sağlayacak o egzersizler…

1.KİCK-BACK EGZERSİZİ (KALÇA)

Kadınların en çok şikayet ettiği bölgelerden biri olan kalça bölgesini kolay bir egzersizle çalıştırabilir ve istenmeyen yağları yakabilirsiniz. Bu egzersizle kalçalarınız şekillenip yuvarlak bir görünüme kavuşur.

UYGULANIŞI

Ellerinizin üzerinde durun ve bacaklarınızı dizden 90 derece kırarak yere bakmasını sağlayın. Sırt bölgenizin düz olmasına özen gösterin. Sağ bacağınız geriye doğru kaldırın. Bacağınızı sırtınızın hizasına doğru yere paralel bir biçimde havaya doğru kaldırın. İndirin ve aynısını diğer bacağınız içinde yapın.

2.SİDE PLANK (KARIN, OMUZ, İÇ BACAK)

UYGULANIŞI

Alt kolunuzun üzerinde plank hareketi yapın. Sırtınız dümdüz, dirseğiniz omzunuzla aynı hizada olacak şekilde sırtınız ve beliniz yere değmeden kendinizi egzersize hazırlayın. Ayaklarınızı birbirinin üstüne koyabilir veya alt ayağınızı üst ayağınızın arkasında tutarak bir bacağınızı yukarı doğru kaldırmalısınız. Kalçanızı yukarı çekerek zemine değmesini önleyin.

3.SIDE LUNGE (İÇ VE DIŞ BACAK)

UYGULANIŞI

Bu egzersiz iç ve dış bacaklar için oldukça etkilidir. Lunge üzerine bacağı çapraza alma kısmı kalçanızın da çalışmasını sağlar.

Ellerinizi belinize alın ve ayaklarınızın birleşik olmasını sağlayın. Ardından sol tarafa kalçanız dışarıda olacak şekilde adım atın, ayağa kalkın ve adım atmadığınız ayağınızı vücudunuza çaprak bir şekilde savurun.

4.BRİDGE WİTH CHEST PRESS (SIKI GÖĞÜSLER İÇİN)

UYGULANIŞI

Yere sırt üstü uzanın ve dizlerinizi kırın. Her iki elinize ağırlık alarak göğüs hizasında birleştirin. Kalçanızı ve ağırlıkları aynı andan yukarı kaldırın ancak bu sırada ağırlıklarla 5-10 saniye yukarıda bekleyin ve başlangıç pozisyonuna geri dönün.

SWİNG SQUAT (TÜM VÜCUDU ÇALIŞTIRAN EGZERSİZ)

UYGULANIŞI

Elinize ağırlık alarak daha etkili bir egzersiz yapabilirsiniz. Ardından squat kısmını yapmak için çömelerek egzersize başlıyoruz. Bu sırada kalçayı mümkün olduğu kadar arkaya götürmeliyiz. Kalkış kısmına gelindiğinde swing hareketi yapıyoruz yani ağırlığı baş üstüne ya da omuz hizasına alarak indirirken tekrar aşağı çömeliyoruz.