Hindistan cevizi yağı nedir, nasıl kullanılır?

Hindistancevizi yağı genellikle beslenme dünyasında adeta bir mucize yağ olarak kabul edilir. Popülerliği arttıkça, çeşitli faydaları, türleri, kullanımları ve uygulamaları hakkında pek çok kişinin kafasında sorular yer almaktadır. Hindistancevizi yağı nedir, nasıl kullanılır?

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NEDİR?

Hindistan cevizi yağı, temel olarak yemeklerde kullanılan, hindistan cevizinin etinden veya çekirdeğinden elde edilen yenilebilir bir yağdır. Dünyanın birçok yerinde kullanılmaktadır. %95'e kadar doymuş yağ içeren yağın, anti-enflemetuar özellikler antibakteriyel dahil olmak üzere birçok sağlık yararına sahip olduğu düşünülmektedir.

DİŞ SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Hindistan cevizi yağı, streptocooous mutans, ağızdaki diş plağına neden olan bakteri, diş çürümesi ve diş eti hastalıkları gibi bakterilere karşı güçlü bir silahtır. Ağızda gargara yaparak bakterilerin antiseptik olarak etkili bir şekilde azaltılmasına yardımcı olabilir.

CİLT SORUNLARINIZI ORTADAN KALDIRIN

Hindistan cevizi yağı dermatit ve diğer cilt hastalıklarını iyileştirdiği gözlemlenmektedir. Özellikle cildinizde egzama sorunu yaşıyorsanız mükemmel rahatlama sağlayabilir.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Hindistan cevizi yağı bacaklarınız, kollarınız ve dirsekleriniz için harika bir nemlendiricidir. Cildiniz çok yağlı değilse cildinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca çatlak topuklar için de iyileştirici özelliğe sahiptir. Yatmadan önce topuklarınıza sürüp ince bir çorap giyinin ve ayaklarınız pürüzsüz olana kadar her gün devam edin.

YIPRANMIŞ SAÇLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Hindistan cevizi yağı saçınızı sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilir. Tek başına hindistan cevizi yağı, şampuanlamadan önce veya sonra uygulandığında saçtaki protein kaybını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.