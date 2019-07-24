Kese nasıl yapılır? Kese yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Kese denince aklımıza ilk olarak hamam gelmektedir, fakat kese yapma işlemini evde kendimiz de uygulayabiliriz. Vücudumuzun zaman zaman ölü derilerden uzaklaşmaya ve temizlenmeye ihtiyacı vardır. Yalnızca yapılan duş cildimizi derinlemesine temizlenmesi için yeterli olmayacaktır. Peki vücudumuzu ölü derilerden arındırmak için nasıl kese yapılmalıdır? İşte kese yaparken dikkat etmeniz gerekenler...

Uzun vadede kese yapılmadığı zaman vücutta bir rahatsızlık hissi görülür. Ne kadar banyo yapsanız da sanki istediğiniz gibi temizlenemezsiniz. Bu yüzden düzenli kese yaptırmanızda fayda vardır. Düzenli kese yaptırmanız size son derece bakımlı ve sağlıklı bir görünüm kazandıracaktır.

KESE NASIL YAPILIR?

Ayda bir uygulayabileceğimiz kese cildi yeniler, cildi ölü katmandan arındırarak cildin taze ve genç görünmesini sağlar. Haftanın yorgunluğunu omuzlarınızdan atmak istiyorsanız mutlaka kese yapmanızı tavsiye ederim. ‘Kese nasıl yapılır?’ diye merak ediyorsanız öncelikle yapabileceğiniz en sıcak suda banyonuzu yaptıktan sonra ince bir kese ile vücudunuzu ileri geri hareketlerle keselemek olacaktır. Sonrasında da tekrar lifle sabunlanarak temizlenebilirsiniz.

KESE YAPMANIN FAYDALARI

Kesenin aynı zamanda bir takım faydaları bulunmaktadır. Kese vücuttaki kan dolaşımını hızlandırarak vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlar. Selülit oluşumunu engeller ve zamanla selülitler de gözle görülür derecede yok olma fark edilebilir. İster hamamda ister evde yapacağımız kese işlemi hem tertemiz olmamızı sağlayacak hem de vücudunuzu dinlendirecektir. Vücudumuz daha bakımlı ve ışıl ışıl olacaktır.

KESE YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kese seçimimiz oldukça önemlidir. Sünger tipi temizleyiciler cildi tamamen temizlemez. İpek keseleri seçmek daha doğru olacaktır. Kese yaparken dikkat etmeniz gereken şey çok fazla baskı uygulamamanızdır. Kese işlemini çok bastırmadan gerektiği ölçüde yapmanız vücudunuzun tahriş olmasını engelleyecektir. Bazı bölgelerimiz oldukça hassastır. Koltuk altı, bikini bölgesi ve baldırlar. Bu bölgeleri keselerken biraz daha nazik davranmanız gerekebilir. Vücudunuz için kullandığınız keseyi yüzünüzde kullanmamakta fayda vardır. Yüzünüze ayrı bir kese uygulayabilirsiniz ama bunu yaparken çok nazik davranmanızda fayda vardır. Aksi takdirde tahriş olma oranı çok yüksektir. Uzun süreli kullanımda kesenin çatlaklara da iyi geldiği düşünülmektedir. Hamam, kese denildiğinde daha işlem başlamadan vücutta sanki bir gevşeme ve bir rahatlama görülür. Kese yaptırırken adeta hem vücudumuzdaki hem ruhumuzdaki kirden arınmış oluruz. Küvetinizi doldurup sıcak suda vücudunuzu yumuşatırken kese için ön hazırlık yapmış olursunuz ve sonrasında kesenizi yaparak hijyenin doruklarına ulaşabilirsiniz.