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Kylie Jenner Stormi adına bir kozmetik koleksiyonu çıkardı
Kylie Jenner Stormi adına bir kozmetik koleksiyonu çıkardı
Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızı Stormi adına bir kozmetik koleksiyonu çıkardı. Haberi Instagram üzerinden veren Jenner "Aşık olacaksın" dedi...
Güzellik 21 Ocak 2020 - 07:59

Dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip olan Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızı Stormi’den ilham alara, Stormi adını verdiği bir kozmetik koleksiyonu çıkardı. Çiçeklerle bezeli sevimli bir tanıtım videosu çeken Jenner “Hep bu anı bekliyordum” dedi.

Kylie Jenner Instagram story

Hamile kaldığı ilk günden bu yana hep bunu düşündüğünü de söyleyen Jenner, kızına adadığı koleksiyona herkesin aşık olacağını söyledi. Koleksiyonda rujlar, far paletleri, mini setler, pudra, allık olmak üzere yüzlerce ürün bulunuyor…

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