Göz makyajının inceliklerini bilmek her zaman işinizi kolaylaştırır. Dudaklarınız, göz renginiz, yüz şekliniz hepsi birbirinden ayrı özelliklere sahip olabilir. Makyajla tüm bu güzelliklerinizi ortaya çıkarabilir ve daha güzel bir görünüm sağlayabilirsiniz. Peki, mavi göze nasıl makyaj yapılır? Mavi gözü ortaya çıkaran makyaj önerileri…

Mavi gözler huzur verici ve muhteşemdir, ancak yanlış makyaj bir anda bu gözlerin donuk ve soluk görünmesine neden olabilir. Bununla birlikte doğru makyaj, güzel mavi gözlerinizi güçlendirerek daha parlak görünmelerini sağlayabilir. Mavi gözlerinizi ortaya çıkarmak ve daha canlı ve parlak görünmelerini istiyorsanız bu makyaj önerilerini dikkate almalısınız.

İşte mavi gözü ortaya çıkaran makyaj ipuçları;

MAVİ GÖZLERİ ORTAYA ÇIKARAN MAKYAJ SIRLARI

GÖZ FARI ÖNCESİ ASTAR KULLANIN

Bu, göz farı renginin sabitlenmesini sağlar ve gözlerinizin daha aydınlık görünmesine neden olabilir.

KONTRAST RENKLERLE GÖZ FARINIZI TAMAMLAYIN

Gözlerinizdeki maviliği ortaya çıkarmanın yollarından biri, kontrast renkler kullanmak olabilir.

-Nötr ve toprak tonları için bej ve sıcak kahverengi kullanın.

-Karşıt renkler için kırmızı, turuncu, bronz, altın ve bakır kullanın.

-Sıcak renkler için pastel turuncu, açık pembe ve gül tonlarını kullanın. Mor rengini de kullanabilirsiniz.

HANGİ RENKTE GÖZ FARININ AÇIK, ORTA VE KOYU MAVİ GÖZLERE UYGUN OLDUĞUNU BİLİN

-Koyu maviden mavi yeşile kadar değişen farklı mavi tonları vardır. Mavinin tonlarına bağlı olarak bazı renk önerileri:

-Koyu mavi gözleriniz varsa açık kahverengi veya pastel portakal tonlarını kullanın.

-Açık mavi gözleriniz varsa nötr kahverengi ve turuncu veya bronz tonlar kullanabilirsiniz.

-Mavi yeşil gözleriniz varsa bronz, portakal, kırmızı ve sıcak toprak renleri kullanın.

-Parlak mai gözlere sahipseniz kül, altın, gri gibi renkler tercih edin.