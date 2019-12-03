Misvağın kullanımı günümüzde oldukça yaygındır. Misvak ağız içerisinde hijyeni sağlar. Dünyanın pek çok yerinde binlerce yıldır diş temizliği için doğal bir yöntem olarak kullanılmıştır. Peki, misvak nedir, nasıl kullanılır?

Misvak erik ağacı dalından kesilerek kullanıma hazır hale getirilir. İnsan vücuduna olan inanılmaz faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İnce liflere sahiptir ve kendine has bir kokusu vardır. Bazı çalışmalar misvağın antioksidan, analjezik ve anti-enflamatuar etkilere sahip olduğu iddia edilmiştir. Misvak kullanımının tükürük bileşimi üzerinde hemen etkisi vardır. Bazı klinik araştırmalar, misvak çiğneme çubuklarının mekanik ve kimyasal temizleme etkinliğinin eşit ve diş fırçanınkinden daha büyük etkileri olduğunu doğrulamıştır.

MİSVAĞI KULLANIMA UYGUN HALE NASIL GETİREBİLİRİZ?

Öncelikle yapmanız gereken bir adet misvağa sahip olmaktır. Hazır olarak satılan misvağı alıp poşetinden çıkarın. Misvağı alırken çok kuru olmamasına, taze olmasına dikkat edin zira kuru gövdeli ve ince yapıdaki misvakların lifleri kuru oluyor. Misvağın ucunun fırça görünümünü alması yani liflerinin açılması için kısa bir süre suda bekletin. Yumuşak ve taze ise buna gerek kalmayacak. Misvağın uç kısmını yaklaşık 1-2 cm soyun. Ucunu elinizle açarak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.

MİSVAK DİŞLERDE NASIL KULLANILIR?

Misvağı dişlerinize nazikçe sürterek temizliğini sağlayabilirsiniz. Değişik aroması size başta şaşırtıcı gelebilir ama zamanla yadırgamayacaksınız. Dişlerinize sürterken diş fırçalar gibi yukarıdan aşağı değil de enine doğru temizlemelisiniz. Bir müddet kullandıktan sonra dişlerinizin, damaklarınızın nasıl bu kadar temizlendiğine ve güçlendiğine şaşırabilirsiniz.