Saç dökülmesine doğal çözüm önerileri… Bitkisel yollarla saç dökülmesini durdurabilirsiniz!

Stres yükünün giderek arttığı günümüz koşullarında, hava kirliliği, tükettiğimiz gıdaların besin değerindeki değişiklikler ve saç bakımında uyguladığımız kimyasal yöntemler, saçlarımızın dışarıdan destek ihtiyacını artırır. Mevsim geçişlerinde ise saçlarımız olduğundan daha fazla özene ve bakıma ihtiyaç duyar. Ayrıca saç telinin büyümesi, mevsimlerden, hormonal değişikliklerden, beslenme tarzından ve stresten etkilenen bir süreçtir.

Tüm vücut sağlığını desteklemek konusundaki özeni, saçlarımız da hak ediyor. Gün içinde yorulan saçları sağlığına kavuşturmak için en iyi yöntem doğal kaynaklara başvurmak… Zamanla gücünü, canlılığını ve parlaklığını kaybeden saçların kırılması ve dökülmesine karşı destekleyici birçok doğal yöntem çok uzun yıllardır kullanılıyor. İnsan var olduğundan beri saç güzelliği kadınların vazgeçilmezi… Bu amaçla kullanılan kimyasal içerikli boyalar, saç şekillendirici ürünler ve cihazları kullanmaktan vaz geçemiyorsak eğer, saçlarımızın desteklenmeye ihtiyacı daha da fazla demektir.



SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI DOĞAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Doğal yöntemlerle nasıl sağlıklı saçlara sahip olabiriz diye Uzm. Dr. Deniz Dedeoğlu’na sorduk… Dedeoğlu, doğal yöntemlerle saçların hem sağlıklı hem de güzel görünmesini rahatlıkla sağlayabileceğimizi belirtti: “Yaza hazırlandığımız şu günlerde tuzlu suyun, klorun ve güneş ışınlarının olumsuz etkisine karşı saçlarımızı hazırlamamız gerek. Saçlar yaz boyu maruz kalacakları dış etkenlerle daha mat, kırılgan ve kuru bir hal almadan önce, önlem olarak nem dengesini ve bakımını sağlamak gerekiyor. Hem saçlarımız, hem tüm vücudumuz için yapmamız gereken, öncelikle doğru beslenerek ihtiyacımız olan mikro ve makro besleyicileri yeterince almak, günlük egzersizlerle dokularımızın yeterince oksijenlenmesini sağlamak, hücrelerimizi arındıracak kadar bol su tüketmek. Ardından doğanın gücüne, coğrafyamızın eşsiz bitki yelpazesine ve doğal yağların formülündeki yağ asitlerine ve vitaminlere güvenmek.”

Kafa derimizde yaklaşık yüz bin saç folikülü bulunduğunu ve saçların sağlıklı büyüme süreci için proteinlere, vitaminlere, minerallere ihtiyaç duyduğunun altını çizen Zade Vital Medikal ve Farmakovijilans Müdürü, kadınlarda çok sık görülen demir eksikliğinin saç kaybına neden olduğunu ve biotin olarak bilinen B7 vitamininin saç yapısında önemli etkileri olduğunu söylüyor: “Sağlıklı ve dengeli beslenerek, demir, magnezyum, çinko gibi mineraller ve biotin, A, D ve E vitaminleri gibi cilt için çok önemli mikro besleyicilerin mutlaka yeterince alınması gerekiyor.”

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE ISIRGAN OTU YAĞI MUCİZESİ

Bitkisel ürünlerin yapısında bulunan fitosteroller, fitoöstrojenler, terpenoidler ve birçok yağ asidinin saç telinin büyüme sürecinde önemli etkileri olduğu belirten Deniz Dedeoğlu, saçın ihtiyacı olan bu kaynakları yeniden kazanmak için evde zahmetsiz bir şekilde uygulayabileceğiniz bir çok yöntem olduğundan da bahsetti: “Hindistan cevizi yağı, ısırgan tohumu yağı ve kabak çekirdeği yağı saç sağlığına etkisi klinik olarak gösterilmiş yağ asitleri içeriyor. 200 ml hindistan cevizi yağına 20'şer mililitre ısırgan tohumu yağı, kabak çekirdeği yağı ve rüşeym yağı ekleyerek elde edeceğiniz karışımı düzenli bir şekilde saç maskesi olarak kullanmak, yaza girmeden, ihtiyacınız olan ışıltı ve sağlık için oldukça etkili bir uygulama. Aynı yağları dahilen kullanarak, hem saç hem de cilt sağlığınızı içeriden de destekleyebilirsiniz.”

Yapılan araştırmalarda hindistan cevizi yağının cildin nemlendirilmesinde anlamlı bir etkisi olduğu ve yapısında bulunan laurik asit sayesinde yıpranmış saç uçlarına bakım yaparak yumuşak ve parlak bir görünüm kazanılmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. Hoş bir kokuya sahip olduğu için doğal bir kozmetik ürün olarak da tercih edilen hindistan cevizi özellikle uzun uçuşlarda saçlarınızı hava değişimine adapte edebilir.

Avrupa'da Jugendöl yani ‘Gençlik Yağı’ olarak bilinen ısırgan tohumu yağı; içeriğindeki AHA (Alfa Hidroksi Asit) sayesinde cilt hücrelerini yeniler ve bağ dokusunu güçlendirir. Özellikle sebore (yağlanma) ve kepek gibi saçlı deri sorunlarına karşı bu doğal yağ oldukça destekleyicidir. Hem dahilen hem de haricen kullanım cilt ve saçların gençliğini korumak için tercih edilebilir.