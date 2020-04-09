Sarkan bir göbek sağlıksız bir yaşam tarzına bağlı olarak meydana gelebilir. Doğum, aşırı kilo kaybı, sık sık kilo alıp verme de göbeğin sarkma nedenleri arasında yer alır. Sarkan bir göbek hayatınızı zorlaştırırken aynı zaman da oldukça rahatsız edicidir. Peki, sarkmış göbek nasıl toparlanır? İşte göbeğinizi şekle sokacak egzersiz önerileri...

Aşırı kiloya bağlı ya da doğumdan sonra, karın bölgesindeki ciltte gevşemeler oluşur. Egzersizler sarkan alt karnınızın altındaki kasların toparlanmasını ve gerilmiş cildin yeniden oluşmasına yardımcı olur. Aynı zaman da yaşam tarzınızda ve diyetinizde değişiklikler yapmak karın bölgenizdeki yağların giderilmesine ve daha sıkı bir karına sahip olmanızı sağlar.

Yağlı ve şekerli yiyecekleri hayatınızdan çıkarmanız gerekir. Ara öğünleri atlayarak bütün kaloriyi akşam yemeğine saklamak, sağlıksız hazır gıdalarla beslenmek ve hareketsizlik kasların zayıflamasına ve vücudun yağlanarak başta sağlığınız olmak üzere görünümünüzü büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle sağlıklı ve düzenli beslenmenin yanı sıra egzersizler fazla kilolarınızdan kurtulmanız için mükemmel bir yöntemdir.

Sıkı ve düz bir karına sahip olmak asla imkansız değildir. Sarkan göbeğinizdeki yağlanma için en etkili egzersizleri sizler için derledik. İşte iç göbeğinizi ve derinizi geri toplayan egzersizler…

AYAK UCUNA DEĞME ESNEMESİ/ MEKİK HAREKETİ

Sırt üstü yere uzanın. Ellerinizi ve ayaklarınızı tam bir dik açı olacak şekilde havaya kaldırın. Gövdenizin üst kısmını yavaşça yukarı kaldırın ve bu sırada ellerinizi ayak ucunuza yaklaşabildiğiniz kadar uzanın. Bu hareket esnasında karnınızı sıkın.

ÇAPRAZ MEKİK

Sırt üstü yatın ve dizlerinizi kırarak 90 dereceye yakın bir açı yapın. Kollarınızın göğsünüzün üstünde çapraz olmasını sağlayın. Ardından omuzlarınızın yukarı ve ileri iterek sağ tarafa doğru vücudunuzu esnetin. Esneme sırasında karın kaslarınızdaki daralmayı hissedin. Daha sonra aynı hareketi sola doğru esneyerek tekrar edin.