Uçuk hemen hemen herkesin yaşadığı strese ve endişeye bağlı oluşabileceği gibi virüs kapma ihtimali ile sık sık tekrarlayabilir. Genellikle dudak ve ağız çevresinde oluşan uçuklar kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir. Peki, uçuğa ne iyi gelir? Sık tekrarlayan uçuklardan kurtulma yolları…

Dudak ve ağız çevresinde kaşıntı ile başlayan uçuklar günden güne büyüyebilirler. Bazı durumlarda oluşan uçuklar yemek yemeyi hatta konuşmayı bile zorlaştırabilir. Diğer bir adı ‘'Herpes Simpleks'' olan uçuk virüsleri doğrudan vücuda girerek bünyenin zayıflamasını ve uçukların oluşmasına neden olmaktadır. Bazen yaşanan ani heyecan ve streste ağız çevresinde uçuk oluşumuna neden olabilir. Virüsün en bulaşıcı hali ne yazık ki yaranın meydana geldiği zamandır. Cinsel ilişki, aynı tabak, kaşık, çatal ve havlu kullanımı uçukların kolaylıkla bulaşmasına neden olur. Peki, uçuğa ne iyi gelir? Sık tekrarlayan uçuklardan kurtulma yolları…

UÇUK OLUŞUMUNU ARTTIRAN NEDENLER

– Güneş ışınlarına fazlaca maruz kalmak

– Dudakta oluşan kuruluk ve tahriş

– Stres ve endişe

– Ateş

– Hormonel değişimlerin yanı sıra adet dönemleri

UÇUKLARI ORTADAN KALDIRAN BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

SARIMSAK

Bir gün boyunca sarımsak 4-5 defa ezilerek uçuk olan bölgeye sürülebilir.

VANİLYA

Sık sık tekrarlayan uçuklarınız varsa kaşıntı gibi belirtilerini hissettiğini zaman vanilya özünü veya yağını uçuğun üzerine sürebilirsiniz.

ALOE-VERA VE DOMATES

Uçuk üzerinde hijyen sağlamak için domates suyunu uçukların üzerine sürebilirsiniz. Ardından aloe- vera sürerek uçukların kurumasını sağlayabilirsiniz.

SÜT

Süt uçukları tedavi eden etkili yöntemlerden biridir. Buzdolabından çıkardığınız soğuk sütü temiz bir bez veya pamuğa damlatarak uçuk olan bölgelere sürebilirsiniz.