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Victoria Beckham Youtube kanalını kapatıyor
Victoria Beckham Youtube kanalını kapatıyor
Victoria Beckham, yaklaşık bir yıl önce açtığı Youtube kanalını kapatma kararı aldı. Ünlü tasarımcının yüzbinlerce dolar masraf yaparak açtığı kanalı sadece 109 bin kişi takip etti...
Güzellik 7 Ekim 2019 - 11:21

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı ve stil ikonu Victoria Beckham, yaklaşık bir yıl önce büyük bir heyecanla Youtube kanalı açacağını duyurmuştu. Öyle ki sosyal medyada bu haberi paylaşınca, pek çok kişi kanalı sabırsızlıkla beklediğini yazmıştı.
Ne var ki beklenen olmadı ve Beckham büyük bir hüsran yaşadı. Kanalı açarken yüzbinlerce dolar masraf yapan, özel çekimler gerçekleştiren Beckham’ın videoları sadece 70 bin ila 150 bin civarında izlendi. En çok izlenen videoları canlı verdiği defileleri oldu. Buna rağmen 109 bin takipçisi olan kanal pek fazla ilgi görmedi.
Güzellik sırları ve moda tüyolarını paylaşmak için açtığı kanal günde sadece 35 dolar kazanmaya başlayınca, Victoria Beckham da bu sevdanan vazgeçti ve kanalı kapatmaya karar verdi.