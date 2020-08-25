Yeşil çaylı saç maskesi nasıl yapılır? Yeşil çayın saça faydaları…

Kimyasal içeriklerin verdiği zararlardan, saç uçlarındaki kırıklara kadar güçlü etkileri bulunan yeşil çay içeriğindeki panthenol maddesi ile saçları yeniden sağlığına kavuşturuyor. Peki yeşil çayın saça faydaları nelerdir? Yeşil çay maskesi nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

Yeşil çay, özellikle metabolizmayı hızlandırması ve vücuttaki zararlı maddelerin atılımını sağlayıcı özelliklerinden dolayı son yıllarda görünümüne ve sağlığına önem veren birçok kişinin favori içecekleri içerisinde yer alıyor. Ruh halinizi bir anda değiştirebilecek kadar etkili bu içecek aynı zamanda saçlara uygulandığında mükemmel bir şekilde bakımını sağlıyor.

YEŞİL ÇAYIN SAÇA FAYDALARI

Yeşil çay tüketiminin yanı sıra, kozmetik sektörde de sağlam bir yol alan özellikle saç ve cilt sağlığı için birçok ürüne ilave edilen bir bitkidir. İşte yeşil çayın saçlara bilinen bazı faydaları…

Saç dökülmesi sorunu birçok kişinin en yaygın sorunları arasında yer alır. Stres, yetersiz beslenme, otoimnün hastalıklar ve hormonal değişiklikler gibi bazı nedenlerden dolayı saç dökülme problemleri meydana gelebilir. Yeşil çayın en etkili özelliği ise, saçlara uygulandığında saç dökülmesi problemlerini ortadan kaldırma gücüne sahip olmasıdır.

– Yeşil çay saç köklerini uyarır ve yeni saç oluşumunu destekler.

– Saç derisinde oluşan kuruluk, pul pul dökülme ve kepek sorununu ortadan kaldırır.

– Boya ve ısının verdiği saç kırıklarını tedavi edicidir.

– Yeşil çay saçlara uygulandığında bazı problemleri gidermesinin yanı sıra saçların daha parlak ve canlı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY İLE SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Daha öncede bahsettiğimiz gibi yeşil çay veya yeşil çay ekstresi bazı şampuanlar, saç kremleri ve saç maskeleri içinde yer alabilir. Ancak en iyi şekilde yaralanmak için yeşil çayı süzerek saçınıza uygulayabilir ya da yeşil çay ile etkili bir saç maskesi deneyebilirsiniz.

YEŞİL ÇAYLI SAÇ MASKESİ

MALZEMELER

1 fincan demlenmiş yeşil çay

1 çay kaşığı çam terebentin yağı

1 çay kaşığı susam yağı

HAZIRLANIŞI

1 fincan demleyip süzdüğünüz yeşil çayı biraz ılımaya bırakın. Ardından verilen malzemelerin hepsini cam bir kabın içerisinde karıştırın. Daha sonra saç fırçası ile saç köklerinden tüm saçınıza yedirerek sürün. Saçlarınızı streçle sarın ve 30 dakika bekleyin. Son olarak saçlarınızı ılık su ile yıkayın. Yeşil çay maskesini haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.