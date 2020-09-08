Kuru cilt problemi cildin daha hızlı yaşlanmasına mat ve cansız görünmesine neden olur. Sık sık banyo yapma, yetersiz beslenme, kimyasal ürünlerin kullanımı ve özellikle soğuk ve kuru kış aylarının etkisi ile yaygın olarak görülen bir cilt problemidir. Rahatsızlık verir, kaşıntıya, kızarıklığa ve cildin pul pul dökülmesine neden olur. Bu da sağlıksız ve sorunlu bir cilt görünümüne yol açar. Peki, yüzü nemlendirmek için evde neler yapılabilir?

Eğer kuru bir cilde sahipseniz cildinizin nem ihtiyacını gidermek için sağlıklı ürünleri tüketmeye özen gösterin ve bol su için. Diğer taraftan da sıcak banyolardan kaçınmak, nemlendirici kullanmak cildinizin daha elastik ve sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Cildinizde kuruluk şikayeti yaşıyorsanız bu sorunu ortadan kaldırmak için pahalı kremleri sipariş etmeniz gerektiği anlamına gelmez çünkü buzdolabınızdaki malzemeleri kullanarak çözüm sağlayabilirsiniz ve böylelikle cildinizde daha fazla sorunla karşılaşmanıza neden olabilecek sert kimyasallardan ve yağlı kremleri kullanmaktan kaçınabilirsiniz.

Cildinizi doğal yollarla nemlendirmek ve bakımını sağlamak istiyorsanız sağlıklı, parlak, canlı ve nemli tutmaya yardımcı olacak doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Peki evde cildi nemlendirmek için neler yapılabilir? İşte cildinizi neme doyurmak için uygulayabileceğiniz mükemmel yöntemler…

BİTKİSEL YAĞLARLA NEMİ CİLDİNİZE HAPSEDİN

Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, argan yağı, susam yağı, badem yağı, gibi sağlıklı yağlar ile cildinizi nemlendirebilir daha parlak ve yumuşak bir cilde sahip olabilirsiniz. Bu yağların faydalarından yararlanmak için yalnızca vücudunuza dairesel hareketle masaj yaparak sürmeniz yeterlidir.

Duş sonrası uygulayabileceğiniz gibi gece yatmadan önce cildinize sürerek sabah duş alabilirsiniz. Bu yağlar içerisindeki vitaminler sayesinde cildi besler, korur ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

CİLT MASKELERİ

Cildinizi nemlendirmek için yüz maskeleri uygulaması ile de verimli sonuçlar alabilirsiniz. Uyguladığınız maskeler düzenli kullanımda cilt sorunlarınızı ortadan kaldırır. Genç, canlı ve parlak bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

ALO VERA JELİ VE SALATALIK MASKESİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı aloe vera jeli

1 adet salatalık

NASIL HAZIRLANIR?

Salatalığı blendera alın ve içerisine aloe vera jelini ilave ederek koyu bir kıvam almasını sağlayın. Yüzünüze bu karışımı sürün ve 25-30 dakika bekletin. Ilık su ile cildinizden maskeyi arındırın.

SÜT VE BADEM MASKESİ

MALZEMELER

½ süt

3-4 adet badem

NASIL HAZIRLANIR?

Bademleri sütün içinde biraz bekletin. Yumuşadıklarında kabuklarından çıkarın ve havanda ezin. Sütün içerisine toz haline getirmiş olduğunuz bademleri ekleyerek karıştırın ve kıvam almasını sağlayın. Ardından cildinize uygulayın ve 15 dakika beklettikten sonra yıkayın.