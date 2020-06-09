Nemlendirici saç maskesi nasıl yapılır? Saçı nemlendiren maske tarifi…

Güneş, soğuk hava, rüzgar ve saçın ısıya maruz kaldığı saç şekillendiricileri saçınıza zarar verir. Kuru ve kırılgan saç telleri sağlıksız ve bakımsız bir görünüme neden olur. Ancak yaygın olarak görülen kuru saçlar için aslında çözüm oldukça basit. Sağlıklı ev yapımı maskeler saçlarınızı onarır, daha güçlü, nemli ve parlak saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. İşte saçı nemlendiren maske tarifi…

Özellikle kadınlar için saçlar önemlidir çünkü sağlıklı, canlı ve parlak saçlar çok daha genç ve dinamik görünmenize yardımcı olur. Kuru ve yıpranmış saçlarda ise durum tam tersidir. Şekil vermesi zordur, cansızlığı ile görünümünüzü etkiler ve kötü hissettirir. Bu nedenle saç sağlığınızı korumak için saçlarınız, iyi bir bakıma ihtiyaç duyar.

Kuru ve yıpranmış saçlarınız için yapabileceğiniz nem takviyeleri ile saçlarınızı neme doyurabilir, böylelikle yumuşak ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz. İşte kuru saçlar için en etkili nemlendirici maske tarifi…

SAÇ MASKELERİ NE İŞE YARAR?

Saç maskeleri, saçınıza kısa sürede birçok fayda sağlayan hızlı, güçlü ve etkili yollardır. Saç maskelerini saçlarınıza uygulayabileceğiniz yüksek kaliteli bakım olarak düşünün. Saçlarınızı yumuşatma, nemlendirme, büyüme artışı, parlaklık ve hatta saç derinizdeki birçok problemle savaşan güçlü bir uygulamadır. Bazı güzellik merkezleri benzer sonuçlar veren pahalı saç bakım ürünleri sunsa da en iyi saç maskelerini buzdolabınızda bulunan malzemelerle yapmanız mümkün. Evde yapabileceğiniz saç maskeleri saç tellerinizi beslemenize, korumanıza ve nemlendirmenize yardımcı olacak harika bir uygulama olacaktır.

SAÇ NEMLENDİRİCİ MASKE TARİFİ

ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA

Küçük bir kasenin içinde 1 adet yumurtayı çırpın ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve 2 çorba kaşığı mayonez ilave ederek çırpmaya devam edin. Hazırlamış olduğunuz karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 25-30 dakika beklettikten sonra saçlarınızı şampuanlayın ve bol su ile durulayın.