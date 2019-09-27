Bitkisel çaylar, yüzlerce yıllardır hayatımızda yer alıyor. Bazı çaylar farklı isimlerde birçok çeşide sahip ve bitkilerin yapraklarından elde edilerek hazırlanabiliyor. Öte yandan bitkisel çaylar kurutulmuş meyveler, çiçekler ve baharatlardan elde ediliyor. Peki, zayıflatan bitki çayları nelerdir?

Bitki çayları çok çeşitli ve farklı aromalar içerir. Lezzetli olmalarının yanı sıra bazı bitki çaylarının sağlığı teşvik edici özelikleri vardır. Aslında uzun yıllardır bitkisel çaylar bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde birçok kullanım alanı olan bitki çayları vücudun yağ yakmasını da hızlandırabiliyor. Diyet ve egzersizlerin yanı sıra içilen bitkisel çaylar özelikle vücudun yağ depoladığı alanlarda kalori yakımını hızlandırabiliyor.



Tek başına içilen bitki çayı ile zayıflamak mümkün olamayacaktır. Diyetisyenin size vereceği diyet programının yanı sıra kalori yakımı için mutlaka düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır. Bitki çayları yardımcı görevi görerek bu süreci hızlandırmaya yardımcı olabilir. Bu çaylar olumlu etkilerinin yanı sıra bazı hastaların kullanımına uygun olmayabilir. Bu nedenle doktorunuz sağlık sorunlarınızı göz önünde bulundurarak içebileceğiniz çayların listesini size hazırlayabilir. Vücudunuzdaki fazla yağlardan kurtulmak istiyorsanız bitki çayları size yardımcı olabilir. İşte zayıflatan bitki çayları…

TARÇIN ÇAYI

Tarçın yalnızca tatlılarda değil enfes kokusu ile rahatlatıyor ve sindirim problemlerini iyileştirmeye yardımcı olabiliyor. Kışın içimizi ısıtacak tarçın çayı üşümeyi engelliyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor. Tarçın çayı kan şekerini dengeler ve aynı zamanda iştahı azaltmaya yardım olur. Tarçın çayını toz olarak veya bitki çaylarınıza ilave edere kullanabilirsiniz.

YEŞİL ÇAY

Diyet programlarının yanı sıra sıklıkla kullanılan yeşil çay zayıflamaya büyük oranda yardımcı oluyor. Güçlü antioksidan özelliği ile yağların erimesini hızlandırıyor ve açlık hissini bastırarak kişide tokluk hissi uyandırıyor.