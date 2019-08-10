1. Mudanya Kitap Fuarı başlıyor

1. Mudanya Kitap Fuarı, 23 Ağustos Cuma günü kapılarını açacak. 'Uluslararası Göç ve Mültecilik: Gelenler, Gidenler ve Kalanlar' temasıyla 1 Eylül'e kadar düzenlenecek fuara 65 yayınevi katılacak.

Mudanya Belediyesi, Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle Mudanya'nın ilk kitap fuarına imza atıyor. 1. Mudanya Kitap Fuarı, Uluslararası Göç ve Mültecilik: “Gelenler, Gidenler ve Kalanlar” temasıyla 23 Ağustos Cuma günü kapılarını açıyor.

23 Ağustos -1 Eylül tarihleri arasında Mütareke Meydanı ve Girit Mahallesi'nde düzenlenecek fuar kapsamında, 65 yayınevi, 65 gazeteci-yazar ile dış politikada deneyimli siyasetçiler, 9 gün boyunca 20 farklı söyleşi ve imza gününde Bursalı kitapseverlerle buluşacak. Etkinlik kapsamında Mudanya’nın 8 farklı mahallesinde ise eğitici, bilgilendirici ve eğlendirici atölye çalışmaları yapılacak. Fuarın tanıtım toplantısı; Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve YAYKOOP Başkan Yardımcısı Elif Akkaya ve Genel Sekreteri Filiz Deniztekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Mudanya'da ilk kez gerçekleşecek olan açık hava kitap fuarının Bursa'nın sosyal ve kültürel yaşamına ciddi katkılar sağlayacağını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yayıncılar Kooperatifi işbirliğiyle düzenlediğimiz fuarla, Bursa'da yaşayan tüm hemşehrilerimizle kitap dünyası arasında bir köprü kurmak ve yeni nesillere kitap sevgisini öğretmek istiyoruz. Bu kapsamda Yayıncılar Kooperatifi'ne, fuara katılarak Mudanya'nın kültür sanat hayatına önemli bir ivme kazandıracak her biri birbirinden değerli yazarlarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

YAYKOOP Başkan Yardımcısı Elif Akkaya ise; “Toplumsal dönüşüm kitap okuma kültürünün yaygınlaşması ile gerçekleşir. Biz YAYKOOP olarak nitelikli kitapları okura zengin etkinliklerle birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Mudanya Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kitap fuarında Türkiye'de ilk olacak pek çok etkinliğe de imza atacağız” dedi.

ONUR KONUĞU PROF. EMRE KONGAR

Yayıncılar Kooperatifi'nin ilk etkinliği olan 1. Mudanya Kitap Fuarı'nın onur konuğu ise toplum bilimci yazar Prof. Emre Kongar olacak. 1. Mudanya Kitap Fuarı, 23 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da yapılacak açılışın ardından 19.00'da Prof. Emre Kongar, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve deneyimli siyasetçi Murat Karayalçın'ın “Türkiye'nin Dış Politikası ve Mültecilik” oturumuyla başlayacak.

Fuar kapsamında 65 yayınevi ve 65 gazeteci-yazar ile dış politikada deneyimli siyasetçiler 9 gün boyunca 20 farklı söyleşi başlığında ve imza gününde Bursalı kitapseverlerle buluşacak. Oturumların konu başlıkları ise; “Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyasi Partiler ve Stratejileri”, “AKP ve 17 Yılın Yolsuzluk Bilançosu”, “Türkiye Nereye Gidiyor?”, “Edebiyatta Barışın Dili ve Mülteci Olmak”, “97. yılında Zafer Bayramı: Milli Mücadelenin Karakteri”, “Türkiye Panoraması: Ekonomik Kriz, Siyaset ve Adalet”, “AKP'nin Suriye Politikaları Ekseninde Mülteci Krizi”, “Edebiyat, Göç ve Mültecilik”, “Suriyelilere Nasıl Bir Gelecek?”, “Uluslararası Göç ve Mültecilik kapsamında Hak- Hukuk- Adalet”, “Devlet İçinde Devlet: Yeni Nesil Cemaatler”, “Bölgede Siyasal İslam'ın Yükselişi, Savaş, Suriye ve Göç”, “Türkiye'de Basın Özgürlüğü: Linç Kültürü ve Barışın Dili” olacak.

GAZETECİ VE YAZARLAR DA KATILACAK

Oturumlara, konuşmacı olarak, Cüneyt Akman ve Murat Ağırel, Can Gürses, Merdan Yanardağ, Mine Söğüt ve Ayşen Şahin Aksakal, Çağdaş Bayraktar, Mehmet Ali Güller, Özlem Özdemir ve Barış Doster, Mustafa Sönmez ve Aslı Aydın, Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin, Esra Alkan, İbrahim Varlı ve Melda Onur, Nilüfer Benal, Yaprak Damla Yıldırım, Emel İrtem ve Belma Fırat, Abdullah Aysu, İsmail Saymaz, Akif Beki, Ahmet Kasım Han, Mustafa Balbay, Enver Aysever, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Timur Soykan, İhsan Eliaçık ve Levent Gültekin, Ali Lidar, Özlem Gürses, Cem Erciyes ve Murat Yetkin gibi gazeteci ve yazarların yanı sıra, İstanbul milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Akademisyen Kerem Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi İlhan Cihaner, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek gibi önemli siyasetçiler katılacak.

KÖYLERDE EĞİTİCİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Fuar kapsamında Mudanya’nın 8 farklı mahallesinde ise eğitici, bilgilendirici, eğlendirici atölye çalışmalar yapılacak. 24 Ağustos Cumartesi günü Dinozor Çocuk organizasyonuyla Gül Aslan Ülküköy'de drama atölyesi gerçekleştirecek. 25 Ağustos Pazar günü Dereköy'de Yeni İnsan Yayınevi organizasyonuyla Zerrin Timur doğal malzemelerle temizlik atölyesi, 26 Ağustos Pazartesi Kumyaka'da ise Zeynep Casalini kadınlara sağlıklı yemek yapım atölyesi düzenleyecek.

27 Ağustos Pazar Göynüklü'de Ayrıntı Yayınevi organizasyonuyla Onur Bütün, Betül Dünger, Esra Kahraman ile kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele eğitimi verecek. 28 Ağustos Çarşamba Tirilye'de Pan Yayınevi organizasyonuyla müzik atölyesi, Mirzaoba'da Haldun Açıksözlü'yle masal atölyesi; 1 Eylül Pazar günü ise TUDEM Yayınevi organizasyonuyla Güzelyalı'da Hicabi Demirci'nin karikatür atölyesi, Mütareke Meydanı'nda ise Bulut Yayınları organizasyonuyla öykü atölyesi gerçekleştirilecek.