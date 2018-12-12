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16. İstanbul Bienali’nin başlığı ‘Yedinci Kıta’ oldu
16. İstanbul Bienali’nin başlığı ‘Yedinci Kıta’ oldu
Önümüzdeki yıl düzenlenecek 16. İstanbul Bienali'nin küratörü Nicolas Bourriaud olacak. 'Yedinci Kıta' başlığı ile düzenlenecek bienal, odağına insanlığın yarattığı doğal ve kültürel atıkları alarak, sanatçılar, düşünürler, antropologlar ve çevrecilerle birlikte sanatın güncel durumunu inceleyecek.
Kültür Sanat 12 Aralık 2018 - 16:25

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak. Bienalin başlığı, dün İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde düzenlenen bir basın toplantısında duyuruldu. İKSV Güncel Sanat Projeleri ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer'in açış konuşmasıyla başlayan basın toplantısında bienalin küratörü; Eleştirel Estetik ve Postprodüksiyon gibi kitapların yazarı ve Montpellier Contemporain'in direktörü Nicolas Bourriaud, bienalin Yedinci Kıta başlığını taşıyacağını açıkladı.

İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin Şahinler ve Serçeler (Uccellacci e Uccellini) filminden bir bölümün de gösterildiği toplantıya ulusal ve uluslararası medya mensupları, eleştirmenler, sanatçılar, küratörler ve kültür-sanat kurumlarından temsilciler katıldı.

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Görgün Taner, Bige Örer, Nicolas Bourriaud.

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