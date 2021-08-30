2 bin 500 yıllık tarih… Pers Yolu’nun izleri gün yüzüne çıktı

Amasya'daki Oluz Höyük’te 2 bin 500 yıllık Pers Yolu'nun izleri gün ışığına çıktı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Ünik bir kalıntı olan Pers Yolu Anadolu'nun en eski yol sistemlerinden biridir" dedi.

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İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, 15 yıldır arkeolojik kazıların sürdüğü Oluz Höyük'ün Anadolu Demir Çağı arkeolojisinde bugüne değin görülmeyen sıra dışı bulgularıyla dikkat çeken bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Dönmez, ortasında açık su kanalı bulunan, 28 metre uzunluğunda ve 8,5 metre genişliğindeki Pers Yolu’nun bu bulgulardan en önemlileri arasında yer aldığını aktardı.

ANADOLU’DA BİR BENZERİ YOK

Özgün malzemesiyle pasif koruma ve sağlamlaştırmaya tabi tuttukları yolda süren çalışmada Batman Üniversitesi’nden Uzman Konservatör Dr. Hüseyin Akıllı’nın önemli desteğini aldıklarını anlatan Prof. Dr. Dönmez, “Anadolu yerleşmelerine baktığımız zaman bu denli anıtsal bir yolu göremiyoruz. Bu yol Oluz Höyük için özel bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.

Taşlı yolun yerleşmeyi ikiye ayırdığını anlatan Dönmez, kuzeyde daha çok sivil alanların, sarayların ve malikanenin olduğu bölümün görüldüğünü, güneyde ise dinsel alanların olduğunu anlattı.

Dönmez’e göre, ateşgedeyi ve kurban ritüellerinin gerçekleştiği platformların da görüldüğü yerleşim bölgesi sahip olduğu özelliklerle merak uyandırıyor: “Pers Yolu boyutlarıyla, anıtsallığıyla Anadolu’da bir ilki gerçekleştirmiş oluyor.” (İHA)