2. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurular sürüyor

Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan “Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali”ne şimdiye kadar 300’ün üzerinde başvuru yapıldı. 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale başvurular 3 Kasım'a kadar sürüyor.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve bölge halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılanan “Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali”nin ikincisi, bu yıl 11-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kısa bir süre önce film toplamaya başlayan festivale, şu ana kadar 300'ün üzerinde başvuru yapılırken, son başvuru tarihi ise 3 Kasım olarak belirlendi.

‘SÜRÜ’, ÇEKİLDİĞİ YERDE GÖSTERİLECEK

Etkinliğin sürprizi Yılmaz Güney'in unutulmaz filmi “Sürü”nün Pervari ilçesindeki çekim alanlarının ziyaret edilerek gösteriminin yapılması olacak. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) katkısı ve himayesi, AK Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, DİKA Genel Sekreter'i Yılmaz Altındağ ve Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman'ın destekleriyle gerçekleştirilen festival, 5 gün boyunca senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyelerini katılımcılarla buluşturacak. Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alan filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve panellere de yer verilecek.

Birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye 5 bin TL'lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca mansiyon olarak Jüri Özel Ödülü de yer alacak.



Festivalin jüri başkanlığını yönetmen Ömer Uğur üstleniyor. Jürideki diğer isimler ise şöyle:

İlhan Şeşen (Oyuncu-Ses sanatçısı)

Engin Öztürk (Oyuncu – Süpervizör)

Hakan Haksun (Senarist)

Bülent Bilgiç (Oyuncu)

Jale Atabey (Yönetmen)

Erkan Bektaş (Oyuncu)

Sermin Hürmeriç (Oyuncu)

Vadullah Taş (Yazar)

Çağlar Gözüaçık (Reklamcı)

Canan Kaya (Gazeteci)

Tümay Özokur (Cast Direktörü)