2 yıl önce çalındı ihbarı yapılan Ege Heykeli, sanatçının atölyesinde çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan heykeltraş Yavuz Tanyeli’nin yaptığı ve 2000 yılında Turgutreis limanı mendireğine dikilen 5,5 metre yüksekliğindeki dev Ege Heykeli iki yıl önce ortadan kaybolmuştu, Jandarmanın aradığı heykelin sanatçının atölyesinde bakım ve onarımda olduğu kısa süre içerisinde yerine konulacağı açıklandı. Heykeltıraş Tanyeli, SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Peksimet Köyü'nde yaşayan ünlü heykeltraş ve ressam Yavuz Tanyeli'nin 2000 yılında Turgutreis limanı mendireğine törenle yerleştirdiği ve on binlerce kişinin hatıra fotoğrafı çektirdiği Ege Denizi'nde barışı, kardeşliği ve dostluğu simgeleyen Ege Heykeli 2 yıl önce ortadan kaybolmuştu.

BODRUMLULAR KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Ortadan kaybolan heykelin bulunması ve yeniden yerine konulması için Bodrum ve Turgutreis'deki sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar imza kampanyası başlatmıştı. İstanköy (Kos), Kilimli (Kalimnos) ve Leros adalarının tam karşısına yerleştirilen ve Turgutreis limanı ile özdeşleyen heykel yerleştirildiğinde Yunanistan medyasında da büyük ilgi görmüştü.

JANDARMAYA ÇALINDI İHBARI YAPMIŞLAR

Jandarmaya yapılan heykelin çalındığı ihbarını kısa bir süre önce öğrendiğini ve şok olduğunu belirten Tanyeli, “5,5 metre yüksekliğinde 400 kilo ağırlığındaki heykeli kim nasıl çalar ne yapar nereye götürür. Jandarmaya çalındı ihbarı yapmışlar öğrendiğimde hemen gidip bilgi verdim. Arandığı süreçte kimse bana bir şey sormadı. Heykel demir kontrüksiyon üzerine fiberglas ve mozaik malzeme kullanılarak yapıldı, şiddetli rüzgar, rutubet ve deniz suyuna maruz kaldığı için çürümeye başlamıştı. Ayrıca üzerindeki mozaikleri hatıra diye söküp söküp götürmüşlerdi.

İki yıl önce alıp atölyeme getirdim ve heykeli yeniledim. Ancak aynı yere yani denize sıfır bir yere konulmaması gerekiyor. Çünkü yine çürüyecek ve mozaiklerine zarar verilecek. 70 yaşındayım, 20 yıl sonra bir daha tamir etme olanağım yok. O nedenle Turgutreis'te yapılan bir meydan yerine konulabilir, etrafı süs havuzu ile zarar verilmemesi için korumaya alınabilir, denizden ve rutubetten uzakta olan bir yere konulabilir” diye konuştu.