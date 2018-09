2018-2019 kültür-sanat sezonu açıldı! İşte, sezondan beklentiler, trendler, heyecan veren etkinlikler…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

YENİ SEZONDAN BEKLENTİLERİNİZ?

Deniz Kuzuloğlu (İKSV): Son iki sezonumuzda üst üste katılımcı sayısı ve bilet satış oranlarında kendi rekorumuzu kırdık. Bu sezonda da yerli ve yabancı sanatçılardan türünün en iyi örneklerine yer vererek, yine renkli ve dolu bir sezon hazırladık. Her sene hedefimiz daha fazla insana ulaşmak, onları iyi müzikle buluşturmak. Salon programını yaparken çoğunlukla keşfe yönelik, daha önce ülkemize gelmemiş, yıldızı yeni parlayan isimlere yer vermeye çalışıyoruz ki, bu isimler festival sahnelerinde kendine yer bulduğunda, seyircilerimiz onları ellerini uzatsalar dokunacakları bir yakınlıkta ve samimiyette izlemenin keyfini yaşamış olsunlar. Her sezon olduğu gibi bu sezondan da beklentimiz seyircimizi heyecanlandıracak bir program ile yolumuza devam etmek, daha fazla insana Salon İKSV ismini duyurmak, onların kültür ve sanatla buluştukları, güzel anılar biriktirdikleri bir mekan olmak. Ayrıca Gezgin Salon başlığı altında son iki senedir gerçekleştirdiğimiz Salon dışı etkinliklerimize de devam edeceğiz.

Murat Abbas (Zorlu PSM): Programımızda Uriah Heep, Sevdaliza, Tom Odell, Her gibi pek çok isim yer alıyor. İsimleri açıkladıkça güzel tepkiler alıyoruz. Şu an Turkcell Sahnesi, Turkcell Platinum Sahnesi, Studio, Sky Lounge, Meydan Fuaye ve Amfi olmak üzere 6 farklı sahnemiz mevcut. Yeni sezonla birlikte sahnelerimiz arasına bir de caz kulübü ekleyeceğiz. Haftanın 6 günü açık olacak bu mekanın, programının caz konserleri ve komedi performanslarını içermesini hedefliyoruz. Özellikle üniversite öğrencileri ile yakın çalışacağımız, onlara kültür sanat sektörü konusunda ders verebilecek nitelikte platformlar oluşturma aşamasındayız. Zorlu PSM'nin her metrekaresini farklı ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde etkinleştirmek bu sezonda da en büyük hedefimiz. Yeni sezonda İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) gibi önemli kuruluşların yanı sıra irili ufaklı organizatörlerle de bir araya gelmeye devam edeceğiz.

Ayşegül Turfan (Pozitif): Bu yaz uzun bir aradan sonra İstanbul'u tur rotalarına ekleyen alt-J, Shakira, Nick Cave, Imagine Dragons gibi isimlerin konserleriyle oldukça hareketli geçti. Yeni sezon ile beraber şehir daha da canlanmaya başladı. İstanbul'un kültür sanat takvimine baktığınızda pek çok Avrupa şehriyle yarışır hale geldiğini görüyoruz ki bu hem ekonomi hem de kültür-sanat camiası için son derece sevindirici bir gelişme. Neredeyse attığınız her adımda bir konsere, tiyatroya, sergiye ve konsept festivallere rastlıyoruz. Dolu dolu ve son derece keyifli bir sezon bizleri bekliyor.

Sonay Yücel (UNIQ İstanbul): En az geçen seneki kadar iddialı prodüksiyonların sahnelenmesi, 2 sezondur yükselerek giden etkinlik sayısı ve satılan bilet sayısının artışa devam etmesi.

DÖVİZ KURU PLANLARI NASIL ETKİLEDİ?

Deniz Kuzuloğlu (İKSV): Özellikle uluslararası bir programa sahip bir mekan olarak dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sanatçılarla çalışırken anlaşmalarımız çoğunlukla euro ve dolar üzerinden oluyor. Bu isimlerle de çoğunlukla 6-8 ay önceden anlaştığımız için döviz kurlarındaki artış da büyük oranda etkiliyor bizi. Bilet satışı ve diğer gelirlerimizin de Türk Lirası üzerinden olduğunu hesaba katarsak aradaki farkın büyümesi ile çok dikkatli olunması gereken bir dönemdeyiz. İçeriğimizin zenginliğine etki etmemesi bizim için en büyük öncelik. Bu nedenle hem Salon'un kuruluşundan itibaren süre gelen hem de yeni işbirlikleri bizim için çok önemli. Bu süreçte kültür sanata desteğin daha da önemli olduğunu düşünen kurum ve kuruluşların yanımızda olması bizim en büyük şansımız. Örneğin Eylül Ayı itibarıyla Anadolu Efes ile Birlikte Güzel markası altında başlattığımız işbirliğimiz sayesinde birçok yeni sesi ve projeyi sahnemizde konuk edeceğiz. Aynı şekilde Garanti Caz Yeşili konserlerine de ev sahipliği yaparak büyük ve güçlü kurumların desteğini arkamıza alıyoruz.

Murat Abbas (Zorlu PSM): Yeni dönem işlerimizde artık döviz kurunu düşünerek çok daha dikkatli adım atmak zorundayız. Sadece Ocak ayından bu yana dolardaki artış yüzde 63-64 gibi… Bu artış döviz üzerinden yapılan işlerimizi sürdürülebilir olmaktan çıkartıyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde büyük prodüksiyonları sadece Zorlu PSM'de değil, Türkiye'de pek sık görmemiz mümkün olmayacak. Değişen her koşula göre planlarımızı durmadan güncelliyoruz. Bu noktada dünyaca ünlü sanatçıları ağırladığımız etkinliklerin sayısını azaltırken keşfe yönelik isimlere programımızda daha çok yer vereceğiz. Ayrıca hali hazırda devam eden yerli işlerimizi yeni projeler ekleyerek geliştireceğiz. Amacımız, yerli grupları, Zorlu PSM'nin sahne çeşitliliği ve teknik altyapısını kullanarak bambaşka bir formatta dinleyicilerin karşısına çıkarmak. Kısacası, yeni ve heyecan verici yabancı isimleri dinleyeceğimiz, kendi değerlerimize ayrıcalık ve öncelik vereceğiniz bir döneme giriyoruz.

Ayşegül Turfan (Pozitif): Döviz kurlarının artmasıyla bütçe dengeleri de doğal olarak değişiyor. Cappadox Festivali'nden örnek vermek gerekirse, 2017 sonbaharında belirlenen bütçenin karşılığı Haziran yani festival ayına geldiğimizde değerinin bir kısmını kaybetmişti. Dolayısıyla risk yönetiminin hassasiyetle yapılması lazım. Bir yandan yalnızca bilet satışıyla sübvanse edilemeyecek büyüklükte prodüksiyon ve yapılar var, diğer yandan da tüketici davranışını olumlu yönde destekleyen, farklı alanlara erişimini artıracak bir fiyat stratejisinin gerekliliği var. Bu noktada önemli olan, yeni gelir ve iş modellerinin yaratılabileceği inovatif süreçler üretebilmek.

Sonay Yücel (UNIQ İstanbul): Programlamamızın neredeyse tamamı yerli prodüksiyonlar üzerine olduğu için çok büyük değişiklikler yapmak durumunda kalmadık. Ancak 2 sezondur Türkiye'ye getirmek üzere çalıştığımız iddialı etkinlikler vardı. Onları maalesef beklemeye almak durumunda kaldık.

SİZCE YENİ SEZONDAKİ TRENDLER NELER?

Deniz Kuzuoğlu (İKSV): Son bir iki senedir hem Salon hem de diğer etkinliklerde yerli yabancı hip-hop sahnesinin oldukça ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Bu ilgi üretime yansıdığında programlarda ağırlığını göstermeye başlayacak diye düşünüyorum. Ayrıca 60'lar, 70'ler Türkiye rock sahnesinin özellikle yurt dışındaki müzisyenler ve saykedelik-rock dünyasında üzerindeki etkisi ve bu etkilenmeden doğan müzikler oldukça popülerleşti.

Murat Abbas (Zorlu PSM): Tek bir başlığı öne çıkarmam gerekirse özellikle tiyatro seyretmenin her sezonda güçlenen bir trend olduğunu söyleyebilirim. Zorlu PSM'de oynanan oyunların doluluk oranı Türkiye ortalamasının da çok üzerinde kalıyor. Ülke genelinde oyunlar yüzde 53 doluluk oranıyla sahnelenirken, bu oran Zorlu PSM'de yüzde 96'ya ulaşıyor. Biz de seyircilerimizin gösterdiği bu eğilimi programımıza farklı sahnelerden yeni oyunlar ekleyerek cevap olmaya çalışıyoruz. Bu sezon yine, kendi prodüksiyonumuz olan Damdaki Kemancı müzikaline ek olarak iki yeni prodüksiyon daha hayata geçireceğiz. Bunlardan birinde yine Talimhane Tiyatrosu ile diğerinde ise DOT ile çalışıyoruz. Pek çok tiyatro yapımı ve tiyatro topluluğunu severleriyle buluşturmayı hedefliyoruz.

Ayşegül Turfan (Pozitif): Yerli sanatçılar ve özel projeleri bu sene bizim için önemli. Volkswagen Arena, Babylon ve Akbank Caz Festivali'ne özel projeler için sanatçılar ile birlikte çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse, Akbank Caz Festivali'nde Jehan Barbur, Fırat Tanış ile birlikte sahne alacak, Islandman, Ceylan Ertem ve Birsen Tezer de özel projeleri ile konuk oluyor. Ezhel, Volkswagen Arena'da özel konukları ile yer alacak, aynı zamanda Sattas da özel konuklarıyla Babylon'da olacak. Yerli ve etkileşim yaratan projeleri önceliklendiriyoruz.

Sonay Yücel (UNIQ İstanbul): Tiyatronun yükselişi daha da hızlanarak devam edecek. Birçok ünlü ve güçlü oyuncuyu ya ilk kez ya da uzun bir aradan sonra tekrar sahnelerde göreceğiz. Genellikle kendi sahnelerinde oyun koymayı tercih eden küçük ve orta ölçekli tiyatro topluluklarının büyük sahnelere açıldıklarını göreceğiz. Daha önce sinemada izlemiş olduğumuz Closer, Dogville gibi bazı filmlerin oyunları sahnelenecek. Yerli müzikaller ve müzikli oyunlar daha çok seyirci ile buluşacak.

BU SEZON SİZİ HEYECANLANDIRAN ETKİNLİKLER NELER?

Deniz Kuzuoğlu (İKSV): Salon İKSV özelinde bu sezon beni en çok heyecanlandıran konserlerin başında La Luz konseri var. Tamamı kadınlardan oluşan bir ekibi ağırlamak, sahnemizde her sezon daha çok kadın müzisyene yer vermek üzerinde durduğumuz ve önem verdiğimiz bir konu. Ayrıca şimdiden iki konserinin biletleri tükenen Altın Gün, kesinlikle dinlenmesi gereken bir ses olan Kadhja Bonet, akordeonu ile harikalar yaratan Mario Batkovic konserlerini de sayabilirim.

Murat Abbas (Zorlu PSM): Zorlu PSM'nin tek bir akşamı için bile tercih yapmak çok güç bizler için. Ama kişisel olarak hikayesinden derinden etkilendiğim Ghost filminin müzikal versiyonunu Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ne taşıdığımız için özellikle heyecanlıyım. Efsane bas gitarist Victor Wooten'dan, Imogen Heap, Sevdaliza, Mark Eliyahu, Uriah Heep, Nadine Shah, Boys Noize, Omar Souleyman, Hidden Empire, Jay-Jay Johanson, Enrico Sanguiliano, Lera Lynn, Joan Osborne, Rival Consoles, Oscar Mulero gibi isimler bu yıl programımızın ikinci dalga duyurusundaki yerini aldı. Tüm bu isimlerin dışında bu sene 16-17 Kasım'da 3. kez 8-9 Mart 2019’da MIX Festivali’ni düzenleyeceğiz. Henüz tarihlerini duyurmadığımız Zorlu PSM Caz Festivali de yeni sezon takvimimizde olacak.

Ayşegül Turfan (Pozitif): Her sezon başında olduğu gibi yine tüm sezon için çok heyecanlıyız. Yıllardır beklediğimiz trompetçi Avishai Cohen, yıllar önce yine Akbank Caz Festivali kapsamında ağırladığımız ve enerjisine hayran kaldığımız Jamie Cullum, Babylon sahnesinde ise Nubia Garcia, her seferinde enerjisi ile etkileyen Nouvelle Vague ve ilk defa ağırlayacağımız Nabihah Iqbal heyecanla beklediğimiz etkinliklerden sadece bazıları. Ayrıca biletleri yeni satışa çıkan Tiyatro Festivali'ni de sabırsızlıkla bekliyoruz.

Sonay Yücel (UNIQ İstanbul): Öncelikle üzerine çalıştığımız iki müzikal var. İkisi de uzun süredir hayalimizdi ve bu sezon bu hayalimiz gerçek olacak gibi. Bunlardan başka National Theater'ın bol ödüllü oyunu The Curious Incident of The Dog in the Nightime'ı Nedim Saban rejisi ile Süper İyi Günler olarak izleyeceğiz.