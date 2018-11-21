2018’in en çok kazanan kadın şarkıcıları belli oldu… İlk sırada Katy Perry yer alıyor
Forbes, 2018’in en çok kazanan kadın müzisyenlerini açıkladı. Kazançlar Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasında karşılaştırıldı.
İŞTE EN ÇOK KAZANANLAR…
1. Katy Perry (83 milyon dolar)
2. Taylor Swift (80 milyon dolar)
3. Beyoncé (60 milyon dolar)
4. Pink (52 milyon dolar)
5. Lady Gaga (50 milyon dolar)
6. Jennifer Lopez (47 milyon dolar)
7. Rihanna (37.5 milyon dolar)
8. Helene Fischer (32 milyon dolar)
9. Celine Dion (31 milyon dolar)
10. Britney Spears (30 milyon dolar)