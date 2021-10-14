22 yıl önce 48 bin liraya almıştı… Ünlü ressama ait çıktı! 1.5 milyon TL değer biçilen eser açık artırmaya çıkıyor

ABD'li bir sanatçı tarafından 22 yıl önce 48 bin TL'ye alınan tablonun, Fransız ressam Jean-Léon Gérôme'a ait olduğu ortaya çıktı. Tablo önümüzdeki günlerde açık artırmaya çıkmaya hazırlanırken, esere 1.5 milyon TL değer biçiliyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan sanatçı Jon Swihart, 1999 yılında New York’ta katıldığı bir müzayedede Jean-Léon Gérôme’a ait olduğu düşünülen bir tabloyu 48 bin TL’ye satın aldı.

Tablonun Gérôme’un eseri ‘At Prayer’ın orijinali olduğunu düşünen Swihart, müzayededen 22 yıl sonra BBC’nin sanat eserlerinin kökenlerini araştıran Fake or Fortune (Sahte mi Şans mı) isimli programına başvurdu.

Programda tablonun orijinal olduğu kanıtlanırken, 19. yüzyılda yaşayan sanatçının eserinin değerinin 1.5 milyon TL’yi bulabileceği belirtildi.

Tablonun önümüzdeki günlerde Londra’da açık artırmayla satışa çıkması bekleniyor.