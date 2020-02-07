48. İstanbul Müzik Festivali’nde Beethoven’ın 250’inci yaşını kutluyor

48. İstanbul Müzik Festivali programı açıklandı. 2-25 Haziran tarihleri arasından İstanbul'un farklı mekanlarında toplam 29 konseri sanatseverlerle buluşturacak olan 48. İstanbul Müzik Festivali'nde 250. doğum yıldönümü kutlanan Beethoven teması ön plana çıkıyor. Festival, Staatskapelle Dresden'den Alexei Bolodin'e pek çok önemli orkestra ve ismi ağırlayacak.

48. İstanbul Müzik Festivali'nin programı, 4 Şubat Salı sabahı Feriye'de Sinema Feriye Salonu'nda yapılan bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya konuşmacı olarak katıldı.

2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 48. İstanbul Müzik Festivali, “Beethoven'ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılını kutluyor. Festival, müziğiyle insanlığın kültür mirasında önemli bir yer edinen Beethoven'ın ikonik eserlerine, yeni eser siparişlerine ve besteciden esinlenen yeni projelere yer veriyor.

AHMET SAY’A ONUR ÖDÜLÜ

48. İstanbul Müzik Festivali programı, festivalin ana temasını destekleyici şekilde, “doğa sevgisi”, “insan sevgisi”, “yenilikçi ve ileri görüşlü müzik dili” gibi bestecinin önemli yönlerini sunan alt temalar üzerinde kurgulandı. 48. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say'a sunulacak. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin'e sunulacak. Alexander Rudin'e ödülü 20 Haziran Cumartesi akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konser öncesinde verilecek.



BEETHOVEN’IN AYDINLIK DÜNYASI’NA ADANDI

Beethoven'ın Aydınlık Dünyası'na adanmış olan 48. İstanbul Müzik Festivali, değeri neredeyse 40 yıl sonra anlaşılıp günümüzde en sık icra edilen keman konçertolarından biri haline gelen, Beethoven'ın Re Majör Keman Konçertosu, açılış konseri orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ve 26 yaşındaki başarılı kemancı Stella Chen performansıyla 2 Haziran Salı akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayacak.

İstanbul Müzik Festivali'nin artık bir gelenek haline gelen Müzik Rotası konserleri bu yıl mekânın ve zamanın ötesinde, dinleyicilerini müzikle örülü büyülü bir yolculuğa çıkarmak için Büyükada'da gerçekleştirilecek. Müzik Rotası'nın ilk durağı Anadolu Kulübü Sarı Köşk'te Avusturyalı yaylı çalgılar dörtlüsü Selini Quartet, Beethoven'ın op. 59 sayılı dörtlülerin ilkini seslendirecek. Rotanın ikinci durağı, 20. yüzyılın başında adaya sayfiyeye giden kalabalık Yahudi toplumu için inşa edilen Hesed Le Avraam Sinagogu'nda, viyolonselci Gökhan Bağcı ve flütçü Cem Önertürk bir araya geliyor. Müzik Rotası'nın üçüncü durağı San Pacifico Latin Katolik Kilisesi'nde Ayşegül Koca ile uluslararası pek çok yarışmadan ödüllerle dönen kontrbasçı Evren Şen'in seslendireceği Latin ağırlıklı programın ardından, rotanın son durağı Anadolu Kulübü Terası'nda Hollanda Saksofon Sekizlisi’ni ağırlayacak.

Festival, 2 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda Tekfen Filarmoni Orkestrası ve 26 yaşındaki başarılı kemancı Stella Chen ile açılacak. 2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri'nde Yılın Sanatçısı seçilen Vikingur Ólafsson, yıldız şef Elim Chan yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası ile 25 Haziran’da festivalin kapanışına imza atacak.