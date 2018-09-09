6 ay ceza alan Ufuk Bayraktar cezaevinde
Ufuk Bayraktar hakkında 2007 yılında ruhsatsız silahla kavgaya karıştığı için dava açılmıştı. Sonuçlanan davanın ardından 6 ay hapse mahkum olan Bayraktar, 20 gün önce cezaevine girdi.
GEÇTİĞİMİZ YIL KAVGAYA KARIŞMIŞTI
36 yaşındaki Bayraktar geçtiğimiz yıl Kasım ayında Cihangir’de bulunan Hazine adlı mekanda elinde palayla etrafa saldırmış ve müşterilerin bazılarının yaralanmasına yol açmıştı.
Ünlü oyuncu Ezel, Vatanım Sensin gibi dizilerin yanı sıra Kader, Ali’nin Sekiz Günü, Kümes gibi filmlerde rol almıştı.