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‘7 KOCALI HÜRMÜZ’ ekibi yemekte…
‘7 KOCALI HÜRMÜZ’ ekibi yemekte…
Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden '7 Kocalı Hürmüz' oyununun oyuncu ve set ekibi, önceki akşam bir araya geldi.
Emre ÇEVİK
Kültür Sanat 11 Mart 2019 - 10:17

Müjdat Gezen yönetmenliğinde sahnelenen ve 2 sezondur kapalı gişe oynanan müzikal sezon finali yaparken, yakalanan başarı ise önceki akşam gerçekleşen yemek ile kutlandı. Aralarında Birce Akalay, İlker Ayrık ve Yonca Evcimik gibi çok sayı da ünlü ismin katıldığı yemekte, müzikalin yapımcılığı ve yönetmenliğini üstlenen usta oyuncu Müjdat Gezen de yer aldı.

Yemek sonrası ilerleyen saatlerde çalınan müzik ile beraber eğlencenin dozu artarken, oyuncular ve set ekibi sezonun yorgunluğunu atarak, moral depoladılar.

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