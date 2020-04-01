7. Koğuştaki Mucize filmine yurtdışında büyük ilgi

Geçtiğimiz yılın en çok izlenen filmi 7. Koğuştaki Mucize, Netflix'te yayınlanmaya başladıktan sonra yurtdışında da büyük beğeni topladı.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ve 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan, haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova’nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatan 7. Koğuştaki Mucize geçtiğimiz yıl 5 milyon 316 bin 933 seyirci tarafından izlenmiş ve 2019’un en çok izlenen filmi olmuştu.



ABD’LİLER VE FRANSIZLAR BAYILDI

Film, bir süre önce Netflix’te yayınlanmaya başladı. Böylece dünyanın dört bir yanında izleniyor. Dünya listelerinde ilk sıraları zorlamaya başlayan filme Fransızlarla, Amerikalılar hayran kaldı. Bir Kore uyarlaması olan filmi, “Le film turc” (Türk filmi) olarak anılmaya başlandı.

Sosyal medyada filmle ilgili görüşlerini dile getiren yabancı sinemaseverler filmi çok beğendiklerini dile getiriyor.