7. Koğuştaki Mucize filminin başrollerinden Deniz Baysal: Mendilleri hazırlayın

Yönetmen Mehmet Ada Öztekin'in son filmi “7. Koğuştaki Mucize” 11 Ekim'de izleyicilerle buluştu. 1983'te sıkıyönetim yıllarında bir Ege kasabasında geçen “7. Koğuştaki Mucize”, cezai ehliyeti olmayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile kızı Ova'nın adalet arayışı ve kavuşma hikayesi üzerine kurulu. Anlatımıyla hem bir döneme ışık tutan hem de duygusal sahneleriyle seyirciyi sarsmayı hedefleyen filmin oyuncularından Deniz Baysal, İlker Aksum, Mesut Akusta ve Yıldıray Şahinler Sözcü’ye konuştu. Usta isimler hem filmdeki rollerinden bahsetti hem de özel hayatlarına dair sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Kamera/ Kubilay ALTUĞ

Film dışındaki sorularımıza da içtenlikle cevap veren Deniz Baysal; ‘Düğünde 3 gelinlik giydiniz, çok fazla konuşuldu. Nasıl yorumlar aldınız?’ şeklindeki sorumuza; “İnsan bu işlere girmeden önce ‘aman ne gerek var canım, bir taneyle gir işte devam etsin’ diyor da öyle olmuyor.

Yani doya doya, keyfini çıkara çıkara üçünü de taşımak çok keyifliydi benim için. Sağolsun Zeliha bayağı güzel iş çıkardı. Ben çok memnun kaldım. Arkadaşım zaten, kadın dayanışması şart.” yanıtını verirken adeta yeniden düğün gününe gitti.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNE DESTEK…

Filmin oyuncu kadrosunda bulunan Koyu Beşiktaşlı Yıldıray Şahinler, “Sosyal medya paylaşımlarınızdan görüyoruz ki fanatik Beşiktaşlısınız… Neler söylemek istersiniz?” şeklindeki sorumuza; “Koyu Beşiktaşlıyım. Biz öyle derdik yani. Ben fanatik lafını pek sevmiyorum. İyi bir Beşiktaşlı olmaya çalışıyorum. Türkiye'de bence kulüplerin çok büyük sorunları var. Özellikle büyük kulüplerin mali açıdan, yıllardan beri gelen yanlışları var. Bunlar halkın ve taraftarın yıllar içerisindeki talebiyle oluştu.

YÖNETİMİ AĞIR ELEŞTİRMEK OLMUYOR

“Beşiktaş derken iyi, sonra ama kulüp batarken de yönetimi ağır sözcüklerle eleştirmek olmuyor. Tabi ki yanlışlar var, ben de eleştiriyorum ama bence temelde bütün Türk kulüplerinin çok ciddi finansal yanlışları var. Onlardan dönmek lazım.” şeklinde konuştu.