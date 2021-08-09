HAYAT
Hayat Haberleri - Kültür Sanat

700 yıllık şadırvana mermer kaplamaya kalktılar

Tarihi Orhan Camii'nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvan, mermer ile kaplanmaya çalışıldı. Halkın tepki göstermesi üzerine mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.

YAYINLANMA:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
700 yıllık şadırvana mermer kaplamaya kalktılar

Adapazarı şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camisi, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi.

Tarihi 1300’lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan Orhan Camiinin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor.

Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi üzerine, mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.


DHA

Sümela'da restorasyon atıkları dereye dökülmüş İlginizi Çekebilir Sümela'da restorasyon atıkları dereye dökülmüş