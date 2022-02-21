80 yaşındaki Sir Paul McCartney Glastonbury 2022’de

The Beatles'ın efsanevi ismi Sir Paul McCartney, müzik ve canlı sanat performanslarının yer aldığı Glastonbury Festivali'nin en yaşlı sanatçısı olarak sahne almaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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The Beatles’ın efsanevi ismi Sir Paul McCartney, müzik ve canlı sanat performanslarının yer aldığı Glastonbury Festivali’nin en yaşlı sanatçısı olarak sahne almaya hazırlanıyor.

Her yıl haziran ayının son hafta sonunda düzenlenen Glastonbury Festivali, tam adıyla Glastonbury Çağdaş Performans Sanatları Festivali, bu yıl uzun bir aradan sonra efsanevi sanatçı Paul McCartney’i ağırlayacak.

The Beatles’ın dört üyesinden biri olan 79 yaşındaki McCartney, en son 2004 yılında festivalde sahne almıştı. 2020 yılındaki konseri ise Covid-19 pandemisi sebebiyle iptal olmuştu.

Bu yıl 22 haziran – 26 haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Glastonbury Festivali, McCartney’nin 80. yaş gününden sadece 1 hafta sonra gerçekleşecek. Böylece McCartney, festivalin en yaşlı ismi olmaya hak kazanıyor.

The Sun’ın haberine göre, ünlü isim, oldukça görkemli bir gösteri sunmaya hazırlanıyor. Sanatçıya yakın bir kaynak, “Paul’un sahne gösterisi kesinlikle görülmeli. Bunun için çok heyecanlı. Tüm hitlerinin yer aldığı harika bir şov sunmak istiyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yılda da festivalin olup olmayacağı belirsizdi ama Paul devam etmeye son derece kararlı, bunun kendisi için inanılmaz bir gösteri olacağını düşünüyor.”

FESTİVALİN EN GENÇ İSMİ: BILLIE EILISH

Festival da Paul McCartney’le sahne alacak isimlerden birisi de Billie Eilish. O da festivalin en genç sanatçısı unvanıyla sahneye çıkacak.

2001 yılında Los Angeles’ta doğan genç süperstar, festivale davet edildiğinde tam olarak ne kadar büyük bir etkinlik olduğunun farkında olmadığını itiraf etti. En son 2019 yılında sahne alan Eilish, “İçinde yer alana kadar bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Herkes ‘Aman Tanrım, sen Glastonbury’de sahne aldın!’ diyordu ve ben sadece ‘Evet, yani?’ diyordum. Ne kadar büyük ve görkemli olduğunu sonradan anladım. Ben biraz kültürsüz bir bebeğim. Benim için büyük bir onurdu. Oradaki kalabalık harikaydı” açıklamasında bulundu.

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