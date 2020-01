ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama da Grammy Ödülü aldı

Bundan iki yıl önce çıkardığı anı kitabı Becoming ile önemli satış rakamlarına ulaşan, ABD ve Kanada’da satılan 2 milyon kitabı geride bırakarak ilk gününde sadece 725.000’den fazla kopya satan Michelle Obama dün akşam da Grammy Ödülü aldı. Obama Grammy’ye sahip olan ilk eski First Lady değil; Hillary Clinton da 1997 yılında It Takes a Village’ın sesli kitap sürümü için aynı kategoride kazandı.