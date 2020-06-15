Açelya ne demek? Açelya isminin kısaca anlamı…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Açelya'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Açelya ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Açelya isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Açelya’dır. ‘Açelya ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AÇELYA’NIN İSİM ANLAMI

Açelya, iyi bilinen bir çiçeğin adıdır. İlk olarak 18. yüzyılın ortalarında İsveçli botanikçi Carl Linnaeus tarafından icat edildi; adı “kuru” anlamına gelen Yunanca Azaleos’dan gelir. Yani Açelya isminin kökeni Yunanca’dır. Güzel bir bahar çiçeği olan açelya Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da bulunur. Hatta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı şehirlerde açelyaların çiçek açmasına adanmış festivaller vardır. Bu tek köklü çiçek güzelliği, hacmi ve renk zenginliği ile bilinir ve bu nedenle çiçek aranjmanlarında ve bahçelerinde popülerdir. Açelya, kadınlık, romantizm ve tutkunun yanı sıra kırılganlığın sembolüdür.