Aerosmith ve UMG’den dev anlaşma

Tüm zamanların en çok satan Amerikan hard rock grubunun 50. yıldönümü öncesinde Universal Music Group (UMG), grubun tüm kayıtlı müzik kataloğuna, gelecekteki yeni müzik yayınlarına, ticari ürünlere ve görsel-işitsel içeriğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Anlaşmanın duyurulmasıyla beraber UMG başkanı ve CEO’su Sir Lucian Grainge, “Aerosmith’in küresel başarısı, onları tüm zamanların en büyük rock ikonları arasında nadir bulunan bir yere yerleştiriyor. Kişisel olarak, küresel ortakları olarak UMG’yi seçtikleri için bundan daha fazla gurur duyamazdım” dedi.

Grup 1970 yılında Boston’da kurulduğundan beri, dünya çapında 150 milyondan fazla albüm sattı.

Aerosmith’in kurucularından ve baş gitaristi Joe Perry, “Bu, Aerosmith, UMG ve nihayetinde hayranlarımız için bir galibiyet. Çok heyecanlı olduğumuzu söylemeye gerek yok. 50 yılı ve gelecek yılları kutlamak için inanılmaz bir yol” dedi.

UMG, Billie Eilish, Post Malone, Lady Gaga ve Rolling Stones gibi sanatçılarla dünyanın en büyük müzik şirketi olarak öne çıkıyor.

Fransız medya devi Vivendi, eylül ayında UMG için bir halka arz planlıyor ve bu ayın başlarında milyarder fon yöneticisi William Ackman, UMG’nin yüzde 7,1’ini Vivendi’den satın aldı.

İlginizi Çekebilir Aşı tartışması müzik grubu Offspring'de ayrılığa neden oldu

İlginizi Çekebilir Rihanna artık dolar milyarderi: Dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu