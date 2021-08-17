Afgan yönetmenden Türkiye’ye teşekkür

Afgan yönetmen Sahraa Karimi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeye teşekkür etti.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan’da kaos ve şiddet devam ederken sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan ünlü yönetmen Sahraa Karimi ülkeden kaçmayı başardığını açıkladı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Karimi, “Slovak Film ve TV akademisi, Ukrayna hükümeti, Türkiye hükümeti ve İran’daki Slovakya Büyükelçiliği, benim Kabil’den kaçmama hep birlikte yardım etti” dedi. Karimi, kendisiyle birlikte 11 kişinin daha Kabil’den kaçmayı başardığını duyurdu.

Karimi, “Hayattayım ve güvendeyim” dedi.

Taliban’ın Kabil’e girişi sırasında sosyal medya hesabından bir video paylaşan Karimi, uluslararası kamuoyundan yardım istemişti. Karimi bir açık mektup yazarak, “Taliban, insanları öldürerek ilerlemesini sürdürüyor. Eğer Taliban ülkeyi ele geçirirse bütün sanatı yasaklayacak. Ben ve diğer yönetmenler onların hedef listesinde yer alabiliriz” demişti.

Karimi mektubunda, uluslararası kamuoyuna seslenerek, “Bize sırtınızı dönmeyin. Afgan kadınları, çocukları, sanatçıları ve yönetmenlerinin sesini duyurmamıza yardım etmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var” demişti.

SAHRAA KARİMİ KİMDİR?

1985 yılında İran’ın başkenti Tahran’da dünyaya gelen yönetmen, Afgan Film Organizasyonu’nun ilk kadın başkanı olarak görev yaptı. Afganistan’da sinema ve film yapımı üzerine doktora yapmış ilk ve tek kadın olan Karimi, Çekya ve Slovakya’da eğitim aldı. 2012 yılında Afganistan’a geri dönen ve çalışmalarına devam eden Karimi, bağımsız Afgan sinemacıları destekledi.

Belgesel ağırlıklı filmleriyle tanınan Karimi, dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen birçok festivalden ödülle dönmeyi başardı.



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