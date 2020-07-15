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Afife Jale’nin hayatı film oluyor
Afife Jale’nin hayatı film oluyor
Tiyatro tarihinin en önemli isimlerinden olan Afife Jale’nin hayatı beyazperdeye uyarlanıyor.
Kültür Sanat 15 Temmuz 2020 - 10:48

Tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu Afife Jale’nin hayatı filme çekilecek.

Filmin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturacak. Filmin yaz aylarının sonunda çekilmeye başlanacağı tahmin ediliyor.

Filmde Afife Jale’yi kimin canlandıracağı ise kesinlik kazanmadı. Role iki adayın olduğu bildirildi.

Bu isimler, Kadın, Aşk Yeniden Biz Böyleyiz, Aramızda Kalsın gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci ve İkimizin Yerine, Medcezir, Lale Devri ve Fi gibi yapımlarla ün kazanan Serenay Sarıkaya oldu.

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