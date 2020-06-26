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Aktaç ne demek? Aktaç isminin kısaca anlamı…
Aktaç ne demek? Aktaç isminin kısaca anlamı…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aktaç'dır. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Aktaç ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aktaç isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 26 Haziran 2020 - 10:42

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aktaç’tır. ‘Aktaç ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AKTAÇ’IN İSİM ANLAMI

Aktaç ismi Türkçe kökenlidir ve beyaz taç anlamındadır.

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